Madina Khadidja: “M’agradaria construir ponts entre Europa i Algèria”

Com resumiria aquests anys de batxillerat?

Han estat tres anys convivint amb la mateixa classe i els mateixos professors i diria que he canviat, he crescut, i he après molt. Ha estat intens.

I ara ha obtingut el Premi Nacional d’Estudi.

No sabia que existia aquest guardó, i quan els professors em van esmentar que tenia possibilitats d’optar em va motivar encara més a continuar endavant. I haver-ho aconseguit és un orgull.

Com s’ho ha pres la família?

La mare estava molt orgullosa, i el pare també, però no esperava menys de mi.

Quina pressió!

Sí! I ara el meu projecte és fer la llicenciatura en Llengües Estrangeres Aplicades a la Universitat de Tolosa, que són tres anys, perquè després vull especialitzar-me fent el màster de Relacions Internacionals.

Per què aquesta especialitat?

Els meus pares són d’Algèria i tot i que fa vint anys que viuen aquí, sempre he passat els estius a Algèria, a casa parlem àrab i seguim les tradicions. Estic molt orgullosa dels meus orígens, però també d’alternar dues cultures diferents. M’agradaria poder construir ponts entre Europa i la meva cultura, i treballar en una ONG en l’àmbit internacional, però encara ho he de definir.

Li ha resultat difícil conviure amb les dues cultures?

No he patit bullying ni coses per l’estil, però no m’importa el que pensin de mi. Sé qui soc i m’agrada.

I a més dels estudis, té alguna afició personal?

M’agrada tot el que és defensa personal i arts marcials, i vaig fer karate des dels tres anys fins fa quatre anys. Ho vaig deixar en arribar a ser cinturó negre.

Per què?

Ja no competíem tant, i una de les coses que m’agradaven era competir i guanyar, com que només fèiem entrenament li vaig perdre una mica el gust.

Es defineix com a persona competitiva?

Molt.

Aprofitarà aquest estiu per descansar?

Complicat, he de buscar pis, acabar la inscripció a la universitat, i treballar. Perquè he de tenir alguna cosa guardada per quan comenci els estudis.

Alguna por per aquesta etapa que tot just comença?

Tindria por de rendir-me i no aconseguir els meus objectius. Però sé que si no em rendeixo ho puc intentar totes les vegades que vulgui i alguna cosa aconseguiré.