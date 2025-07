Clara Vila: “El mèrit no és només meu, tinc sort del suport de la família”

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

Felicitats pel guardó.

M’ha fet il·lusió perquè en sents parlar des de petita i és un reconeixement a l’esforç, calculat segons la mitjana de segon de batxillerat on també es valoren les extraescolars.

I quines són les seves extraescolars?

He acabat el conservatori d’Andorra la Vella amb el clarinet. L’any passat vaig obtenir el títol, això em va portar a tocar el piano, i vaig quedar segona en alguns concursos com el de Cambra Romànica.

Per què el clarinet?

Vaig començar de petita perquè m’encantava el so. Després he vist que és un instrument versàtil. Tens un gran repertori, clàssica, jazz fins i tot, aquest any m’he apuntat a un grup que es diu tecnoacústica. Música tecno però amb instruments acústics.

El ministre Baró ha destacat l’actitud dels premiats.

És cert que estudiant de manera intensa com ho he fet, he hagut de renunciar a algunes coses, però no diria que ha estat horrible.

No se li ha fet feixuc?

M’agrada estudiar, forma part de la meva personalitat, però a més soc conscient que el mèrit no és només meu, tinc la sort d’haver nascut en una família que m’ha acompanyat en tot moment i amb qui podia parlar de llibres i inquietuds.

Com van rebre la notícia?

Contents, s’acaba una etapa i em trobaran a faltar, però entenen i creuen que ja és moment que vegi el món sola i que m’independitzi.

Marxa a París.

Aniré a l’Institut d’Estudis Polítics Sciences Po de París. Em fa molta il·lusió perquè no és fàcil entrar-hi i ha estat gràcies a l’orientació dels professors que ho he aconseguit. M’agrada perquè dona formació transversal, que continuaria amb l’especialització a través d’un màster.

Es diu que els joves no s’impliquen en política.

La taxa d’abstenció entre els joves és molt alta, però caldria veure si és per manca d’implicació o perquè ens impliquem d’una altra manera o si és que estem decebuts de com funciona el món. Quan va sorgir el moviment Fridays for future va haver-hi una gran implicació.

I vostè què voldria aportar?

Una carrera així em donarà eines d’aprenentatge en camps com l’economia, el dret, la sociologia. Després, una opció és treballar en un Think Tank, una posició intermèdia entre la societat civil, l’administració i la recerca, però soc jove encara i no em tanco portes.

I aquest estiu?

Descansar, preparar-me i un viatge per Europa amb els amics.