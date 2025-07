Maria Molsosa: “Volem donar una nova vida als residus”

Publicat per Víctor González Creat: Actualitzat:

Dijous a dos quarts de set del vespre ofereix un taller a l’espai Àgora Sostenible de la Serenalla. En què consistirà?

Transformarem materials reciclats en una garlanda plena de llum i significat que decorarà i il·luminarà La Serenalla durant tot l’esdeveniment. En els tallers POTiPOT, que organitzem des de fa un any, cadascú sol dissenyar la seva làmpada i se l’emporta a casa, però aquesta vegada volem que el projecte sigui conjunt.

Quina és la filosofia del taller de disseny Alacalle, el projecte que vas muntar amb el Gustavo Germán?

La finalitat del que fem és recuperar el que massa sovint només considerem un residu, un objecte que s’ha de llençar. La Llei espanyola reguladora dels residus considera un residu qualsevol substància i objecte que el seu posseïdor rebutja o tingui la intenció i l’obligació de llençar. Estem convençuts que molts d’aquests objectes encara no han perdut la bellesa i la utilitat. Volem donar una nova vida als residus i que no acabin a les escombraries, com passa massa sovint.

L’objectiu és fer-nos reflexionar sobre com consumim?

No només sobre com consumim, sinó també sobre com produïm. Són formes de vida sostenibles? Què hi podem fer nosaltres? Com podem relacionar-nos amb els objectes d’una altra manera? Com podem canviar la nostra mirada? Aquestes són algunes de les preguntes que volem plantejar als qui participen en els tallers com el que oferirem a la Serenalla.

Quines sensacions experimenten els qui participen en els vostres tallers?

Pel que ens diuen, els tallers són molt gratificants. Crear un objecte nou a partir de residus és com fer un collage de tres dimensions. Té moltes possibilitats expressives, ja que les formes i els colors poden combinar-se de mil maneres, amb total llibertat. El resultat final és una làmpada que sembla acabada de sortir d’un taller de disseny professional.

Quin perfil de públic sol participar en els tallers?

Hem organitzat tallers per a escoles, entitats socials, esdeveniments culturals, mercats alternatius, aules ambientals... per a tots tipus de públic. Al contrari del que podria semblar, però, hem comprovat que els qui s’ho passen més bé són els adults, més que els nens i tot.

Quins són alguns dels objectes que podem trobar al vostre taller?

Hem creat tauletes fetes amb senyals de trànsit, cadires amb carros de la compra, butaques amb tubs de ventilació, patinets amb retalls de fusta i collarets amb cartells trobats al carrer.