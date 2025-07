Èric Prat: “Em motiva poder veure la part real de l’enginyeria”

Publicat per Jordi Salazar Creat: Actualitzat:

Com va l’experiència a Andorra Telecom?

Molt bé. Ara mateix estic aprenent com funciona tot el departament, sobretot perquè moltes de les coses que veig aquí encara no les hem tocat a la universitat.

Més endavant desenvoluparà alguna tasca concreta?

Sí, a poc a poc. Tocaré una mica de tot: televisió, telefonia mòbil, software, roaming… Tot allò relacionat amb xarxes mòbils i connectivitat. La idea és que, durant els dos mesos que estaré aquí, pugui passar per totes les àrees del departament. És un repte, però em motiva molt perquè m’ensenyarà la part real de l’enginyeria.

Va ser això el que el va portar a fer l’estada?

Sí, volia viure de primera mà com es trasllada el que treballem a classe al món laboral. Tenia curiositat per entendre com s’organitza Andorra Telecom per oferir serveis que, a la universitat, només coneixem per sobre. A més, és una forma de descobrir què m’interessa més i quines especialitats em poden interessar en un futur.

Sempre hi ha una gran diferència entre teoria i pràctica.

Sí, totalment. A la universitat estudiem conceptes generals, física, matemàtiques, teoria de circuits… però la realitat d’una empresa comença quan apliques tot això a casos reals.

En tot cas, té alguna especialitat preferida?

M’agrada tot el món de les comunicacions, però especialment em fascinen les comunicacions per satèl·lit i l’exploració de l’univers. Tot el que són telescopis, antenes, ones… És un camp molt ampli i que permet somiar en gran.

On li agradaria treballar en acabar els estudis?

A Andorra Telecom hi estic molt bé i m’agradaria tornar-hi. Però també m’agradaria molt viure experiències fora del país, especialment a llocs pioners en investigació com Alemanya o Suïssa. Treballar al CERN, el laboratori de física més gran del món, seria increïble.

En el seu àmbit la formació ha de ser constant.

Sí, ja m’ho han comentat els companys: mai deixes d’aprendre. Constantment surten noves tecnologies, nous protocols… tot canvia molt de pressa, i com a professional, no et pots quedar enrere. I és precisament això el que fa que aquesta feina sigui tan interessant.

Com el futur de les telecomunicacions?

Seran més ràpides i eficients. Els mòbils continuaran sent claus, però hi haurà més dispositius complementaris, com les ulleres. I la IA tindrà un paper cada cop més important, fins a ser part de la nostra vida diària sense adonar-nos-en.