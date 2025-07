Albert Gomà: “Tenim necessitat de recuperar oficis que s’estan perdent”

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

Desaprofitem molta llana?

Molta. A Espanya i França la llana és un residu. Hi ha molts factors, països on s’exportava, com ara la Xina, ara fan la seva pròpia llana i, d’altra banda, les fibres sintètiques han agafat bona part del mercat.

La missió del taller seria recuperar-ne l’ús?

Ens agradaria revalorar la llana i crear llars més sanes que utilitzin productes locals. La llana té propietats que són desconegudes per la majoria.

Quines?

És un bon aïllant tèrmic i acústic. A més, és un tipus de material on els bacteris no poden créixer, això fa que doni molt confort. Així com el polièster pot fer pudor, la llana no necessita que la netegis gaire, amb el sol i l’aire es neteja bé i no deixa que creixin àcars i cuques.

Sembla ideal.

Tenim dues línies de productes. D’una banda, producte patrimonial, com les capes i mantes de pastor i, de l’altra, fem interiorisme, elements decoratius, cortines i aïllants d’interior.

Porten més de cinc anys i tot va començar amb un coixí.

Se’ns va ocórrer fer un disseny portàtil que vam anomenar coixí de pastor i el vam presentar a una fira de Boston, va tenir molt bona acollida, fins i tot va venir un gabinet de decoració d’Armani a comprar-lo! Després hem fet altres coses, però allò va ser l’impuls.

I ara, quina és la novetat?

Fins al moment teixíem tota la llana a Sabadell i ara part de la producció la farem a Andorra. Hem posat un teler mecànic que té més de 100 anys i dos telers manuals de fusta. Una manufactura artesanal.

La manta de pastor serà 100% del Pirineu?

Començarem a fer-la aquí. A Sabadell mantindrem la línia més tècnica i estandarditzada de tapisseria, on també treballem amb llana d’Andorra.

Un pas valent.

Prens consciència del que costa produir aquí, de com hem tendit cap a la comercialització i la digitalització. Tenim necessitat de recuperar oficis que s’estan perdent. No hi ha altre camí.

El model consumista s’està esgotant?

Podrem continuar així uns anys, però al final haurem de consumir coses més durables, locals, i amb productes naturals. Una manta que dura tres generacions al final surt menys cara que comprar-ne una cada cinc anys.

Havia estat molt actiu políticament.

Gaudeixo més d’aquesta emprenedoria, s’apropa més a la meva vocació personal.