Lucas Piccino: “A la competició virtual el més important és la concentració”

Com han anat les pujades virtuals a Arinsal i Arcalís?

Prou bé dins el meu nivell! La d’Arinsal millor que la d’Arcalís, on m’he desestabilitzat una mica, perquè acostumat a fer la competició real no he tingut en compte la diferència de la xicana final.

Quines altres dificultats ha trobat al campionat virtual?

És important fer les frenades en bon lloc i entrar als revolts amb la velocitat correcta sempre, perquè si no perds temps i no obtens un bon resultat.

Primera competició virtual al país; què li sembla?

En principi m’havia inscrit per poder entrenar el circuit real des de casa, però vist el nivell i la seriositat m’he hagut de posar les piles.

Ha hagut d’entrenar gaire?

Sobretot mentalment, perquè a la competició virtual el més important és la concentració i estar tranquil a l’hora de fer la teva passada.

La configuració del vehicle també resultarà decisiva.

La part més important! Per exemple, tot i tenir el mateix cotxe per a les pujades d’Arinsal i Arcalís, canviem la duresa de les suspensions o busques que el diferencial sigui més actiu. Ho ajustes depenent de les teves sensacions.

Durant la competició no es toquen els set-ups?

L’ideal és arribar amb la feina feta per centrar-te a anar el més ràpid possible.

Quant temps fa que és pilot virtual?

Vaig començar de jovenet amb un simulador bàsic que utilitzava per entrenar a la competició real i fa dos anys he començat a fer-ho seriosament.

Se sent la mateixa adrenalina?

És diferent, perquè a la competició real has d’estar pendent de més paràmetres, com ara el temps. Pateixo més estrès en les competicions reals.

Tots els pilots fan servir els simuladors virtuals?

És per un tema econòmic i pel timing. Ara amb un ordinador i un volant pots entrenar i reconèixer traçats des de casa, i s’ha convertit en una eina molt útil en el món de l’automobilisme.

Però el ‘sim racing’ està guanyant autonomia.

Totalment! En els darrers anys s’han fet moltes millores, és més accessible que el circuit real i axò ha fet que tingui identitat pròpia.

I vostè quina de les dues modalitats escolliria?

Les dues! El circuit real et permet veure gent i moure’t a diferents ciutats. Amb el simulador has de tenir un nivell elevat per competir a l’estranger.