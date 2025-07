Montse Giró: “Si ens podem menjar les herbes, per què malbaratar-les?”

Qui són Les Ben Plantades?

L’Angi, la Meri i jo, que ens hem unit per divulgar les propietats de les plantes, des de l’àmbit medicinal i nutritiu.

Són les noves trementinaires.

Una versió moderna d’aquestes dones que recollien plantes i compartien el seu coneixement amb altra gent que necessitava aquest remei.

Moltes d’aquestes plantes es consideren males herbes.

En part per desconeixença de les seves propietats, però també perquè ocupen molt d’espai i tradicionalment es desherbava per protegir els cultius. Per exemple, la verdolaga, una planta corredissa que és comestible i que s’arrencava. A veure, si es poden menjar, per què malbaratar-les?

Estem revifant tot això?

Hi ha aquest auge de tornar a la natura, la gran oblidada a les ciutats, no tan sols des del punt de vista de l’oci, sinó de connexió amb els cicles naturals.

I a vostè, d’on li ve tota aquesta curiositat?

A casa sempre hem tingut hort d’autoconsum. La mare té traça amb les plantes i les flors. En fer-me gran he recuperat aquestes arrels. També el desig d’estar en contacte amb els ritmes de les estacions que oblidem a la vida adulta. Els ritmes els marquen els horaris de la feina i la natura va completament en una altra direcció.

Cal anar lluny per trobar aquestes herbes?

Gens, i menys a Andorra. Només has de seguir la vora d’un riu o enfilar un camí de muntanya. En el darrer taller vam trobar ortigues, ulmària, sàlvia de prat, Verbascum, que són antiinflamatòries i expectorants. Hi ha molta diversitat.

Però l’ortiga pica...

Però té bones propietats, és diürètica, remineralitzant, va bé en estats d’anèmia. Per agafar-la només cal posar-se guants i després per cuinar-la és tan fàcil com escaldar-la o posar-la a la paella.

Quines tres plantes hauríem de tenir a casa sí o sí?

Timó al 100%. És una planta d’aquí, amb tradició entre les padrines, perfecta per als constipats. El plantatge, més desconeguda, amb propietats cicatritzants. Com que s’esmicola molt, ho has de tenir localitzat i buscar-lo quan el necessitis. Finalment, la sàlvia, que serveix per cuinar i té efectes antioxidants.

Doni’m una recepta d’estiu.

Paté d’olives i nous, afegint un grapat de verdolaga o ortigues.

Aquesta l’aprendrem al taller?

I moltes més. També aprendrem a identificar algunes herbes i a reconèixer les que són segures per al consum.