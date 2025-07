Rafa Jiménez: “Amb un bon gos no necessites ni pastor”

Quan va iniciar-se en l’ofici de pastor?

Quan era petit el pare va comprar un ramat d’ovelles. Amb 10 anys ja portava els animals jo sol i de seguida vaig saber que seria el meu ofici.

Quin és el secret de l’ofici?

No en té. Si camines darrere les ovelles, van tirant endavant.

És de Jaén.

Sí, de Cambil, un poble situat al sud de Jaén. Vaig venir a Andorra fa dos anys per treballar en una explotació ramadera de Sant Julià i des d’aleshores visc a la Seu. Com que portem les ovelles a pasturar a la Massana, hi pujo alguns dies cada setmana per ajudar el pastor en tot el que necessiti.

Quantes ovelles pastureu a la Massana?

Unes 1.200. D’aquestes, la majoria, un miler aproximadament, són mares. Hi ha una quarantena de mascles i la resta són mares joves, de menys d’un any.

En quines zones de la parròquia porten el bestiar a péixer durant la temporada d’estiu?

Comencem al coll de la Botella i la part alta de la coma de Setúria. Després anem cap al port de Cabús i, en acabar, a la vall del Comapedrosa, prop del refugi. Les ovelles poden péixer en zones més altes que les vaques i les eugues. Ens anem desplaçant en funció de l’estat de l’herba i dels moviments dels altres ramats.

Va trobar gaires diferències en el terreny quan va venir a pasturar a Andorra?

A Jaén hi ha grans extensions d’oliveres per a la producció d’oli. El paisatge també és muntanyós, però les zones de bosc són escasses i ocupen les franges entre camps. Per pasturar has de desplaçar-te constantment endavant i enrere. No té res a veure amb Andorra. Aquí hi ha més espai per als animals. Les pastures són àrees molt més extenses i obertes que a Jaén.

Per què l’ofici té tan poques vocacions?

És una feina molt sacrificada. No hi ha festa ni dies lliures. És així, i si no estàs disposat a acceptar-ho val més que no t’hi dediquis. Crec que de pastor no se’n fa. Has de néixer en aquest ofici.

És imprescindible el gos pastor?

Amb un bon gos no necessites ni pastor. Però no és fàcil saber-lo portar bé. I, per molt que et pensis que manes tu, l’amo és ell (riu). Nosaltres en tenim dos aquí a la Massana.

Es veu tota la vida fent de pastor?

No es pot veure el futur, però espero que sí. És el que he fet tota la vida.