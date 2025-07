Nil Checa: “El meu somni és arribar a competir en uns Jocs Olímpics”

Publicat per

Com vius aquesta primera participació en el Mundial sub 23?

Amb molta il·lusió. És molt emocionant representar Andorra en un Mundial i sento que és un pas endavant molt important per continuar millorant.

El canal de Foix el coneixes molt bé. Això et pot ajudar?

Sí, totalment. Hi hem anat molts cops a entrenar, amb diferents condicions d’aigua, i això em permet entendre millor com respon el canal i adaptar-m’hi més ràpid segons el nivell del cabal.

Hi ha alguna secció del traçat que et resulti especialment favorable?

La part del mig, potser. Allà és on hi ha més corrent i també més dificultat, i l’hem treballada molt perquè és clau dominar-la bé si vols fer una bona baixada.

Tens clar l’objectiu per a aquest Mundial?

Sí, simplement fer bones baixades i anar obtenint experiència. No penso tant en el resultat com a donar el millor de mi i fer-ho el més net i ràpid possible.

Què consideres essencial per aconseguir-ho?

La concentració. Crec que és l’aspecte més important, ja que si perds el fil a mitja baixada, pots cometre errors molt greus. Has d’estar al cent per cent en tot moment.

I en l’àmbit físic i tècnic?

Tothom té el seu estil i força. És difícil comparar-se, però jo intentaré obtenir el màxim rendiment de la meva remada i del que he treballat.

Coneixes ja qui poden ser els grans rivals?

Sí, més o menys. En canoa, el més fort ara mateix és l’eslovè Ziga Lin Hocevar, un palista que ja ha destacat molt tant en júnior com en absolut. I en caiac, el francès Titouan Estanguet, que també va molt fort.

On tens més confiança, en canoa o en caiac?

En caiac. És on he entrenat més i em sento una mica més segur, però intentaré fer-ho bé a les dues disciplines, evidentment.

Com valores poder competir internacionalment sent tan jove?

És una oportunitat molt gran i no tothom pot dir que ha representat el seu país en una Copa del Món o en un Mundial. Ho valoro molt i intento aprofitar cada moment.

I a llarg termini, com et veus?

Tinc molt clar que el meu gran somni és arribar a competir als Jocs Olímpics. Sempre ho he tingut al cap des de petit, tot i que encara soc molt jove per pensar-hi seriosament, però és el meu gran objectiu.