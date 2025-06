Nabil Kheribi: “Aquells que diuen que aquí no hi ha nivell s’equivoquen”

Primers dies a l’FC Santa Coloma. Com va?

Molt bé. En l’àmbit esportiu, tot està anant bé amb els companys i la gent del club, que m’ha ajudat molt. I a nivell extraesportiu, una mica més d’embolic amb el tema burocràtic, però de moment tot bé.

Com es va gestar el fitxatge?

Jo estava fent una bona temporada al Villaverde [de Tercera RFEF], en què era una mica el referent. Vaig fer un bon any i el club va venir a veure’m al play-off. Els vaig agradar i van voler fitxar-me.

Jugar prèvia europea és un dels al·licients per venir aquí?

És un dels més importants, òbviament. I també que al final jugues a una Primera Divisió, vulguis o no. Europa és del que més em motiva, però no l’únic. Al final, vinc a estar-m’hi una temporada i intentar fer-ho bé i fer-me un nom aquí a Primera.

I què li sembla el nivell del futbol del país?

Només hem fet un amistós, però crec que és top. Tenim un gran equip amb nois increïbles, juguen molt bé a futbol, i aquells que diuen que aquí no hi ha nivell s’equivoquen.

Es diu molt, això...

Hi ha gent que per enveja, perquè a ells no els surt l’oportunitat i ho diuen. La gent sempre parla. Cadascú ha de prendre la seva decisió. Per als que diuen aquestes coses, al final jo dic que jugar a Primera és jugar a Primera i és un altre rotllo.

S’enfrontaran al Borac bosnià a la Conference. Què en saben?

Venen rodats d’abans, tenen més pressupost i són més professionals que nosaltres. Però, al final, som 11 contra 11 i pot passar de tot, així que provarem de fer-nos forts a l’anada i intentar fer-nos forts aquí.

Què significa per a vostè debutar a Europa?

És un somni, mai havia viscut una cosa així. Potser el més semblant a nivell professional va ser quan em va trucar la selecció del Marroc.

Ja coneix el país?

Sí, una mica. M’estic a Encamp en un pis provisional, però estic molt bé.

S’hi veu molt de temps, aquí?

No ho sé, jo sempre signo un any perquè mai se sap, així que ja es veurà.

Quins són els seus referents?

M’he fixat en molts jugadors, vaig bé al xoc i potser seria Luis Suárez. Però com a referents, Benzema i Fekir. M’agraden perquè són valents amb la pilota, tenen qualitat i són especials.

Quin objectiu té al futbol?

Jugar a Primera Divisió i poder-ne viure.