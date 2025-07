Andrea Ferreira: “Som clau per crear ambient i donar suport a l’equip”

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

Com va començar en l’animació?

Va ser per casualitat. De petita ja ballava sovint a Espanya i fa un parell d’anys les noies d’animació em van convidar a provar-ho amb elles. Em va agradar molt, era una experiència nova, i vaig decidir quedar-m’hi.

Quina ha estat l’experiència més especial?

Un partit contra el Lleida. Vam voler innovar i fer una coreografia amb acting. Vam simular que dos nois eren segurates i es van posar al mig de la pista. La gent es va pensar que era real i es va sorprendre molt quan van començar a ballar.

Com prepareu una actuació?

La Mònica, que és qui lidera el grup, sol portar les coreografies preparades. Assagem dos cops per setmana i adaptem les actuacions segons el tema. També pensem en el vestuari, el material i si cal interactuar amb el públic. És feina que sovint no es veu.

Quin estil de ball feu?

Fem animació, no un estil de ball específic. Treballem amb cançons conegudes i energètiques que connectin amb el públic, especialment en contextos com el bàsquet. No encaixaria posar una cançó lenta en un partit.

Hi ha diferència entre un partit i altres esdeveniments?

Moltíssimes. El bàsquet és molt intens i ràpid, cal estar molt atents. En canvi, esdeveniments com curses són més relaxats i tens més temps per interactuar. Ens adaptem sempre a l’ambient i a la música que hi ha.

La feina està valorada?

Encara no prou. Des de fora sembla que només ballem i somriem, però hi ha moltes hores darrere. Som clau per crear ambient i donar suport a l’equip. Per sort, cada cop hi ha més reconeixement i iniciatives que ens posen en valor.

Quins valors hauria de transmetre una animadora?

Energia positiva, treball en equip, passió pel ball i respecte. Tractem amb tota mena de públic, també infants, així que cal paciència. Som referents i hem de cuidar l’actitud, tant dins com fora de la pista.

Quina situació teniu al país?

Estem creixent a poc a poc. Ens truquen per a més esdeveniments i hi ha empreses que busquen dinamitzar. Fem tot el possible perquè se’ns vegi i valorin la nostra feina.

Quin consell donaria a algú que s’hi vulgui dedicar?

Que s’animi sense por. És una experiència única i et fa créixer molt. No cal ser professional, només tenir ganes, actitud i compromís. Sobretot, cal gaudir de cada moment durant les actuacions.