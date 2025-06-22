Raquel Diniz, professora de dansa
Raquel Diniz: “M’agradaria que més nois s’animessin a fer dansa”
És docent a l’Aula de Teatre i Dansa d’Andorra la Vella. Té una sòlida trajectòria formativa, entre la qual destaca un grau superior de Coreografia i tècniques d’interpretació. Aquesta tarda (18 h) les seves alumnes protagonitzen l’espectacle ‘Ecos’ al Teatre Comunal.
El festival de fi de curs de dansa ja és tota una tradició.
Sí, cada any per aquestes dates, organitzem aquest festival perquè les alumnes puguin oferir a les famílies una petita mostra de tot el treball que han fet durant l’any. Una oportunitat perquè experimentin en primera persona el que implica mostrar el teu esforç i la teva evolució artística davant del públic.
Quin és el fil conductor d’aquest any?
L’espectacle porta per títol Ecos. La idea és jugar amb el concepte d’eco: del so, de l’expressió corporal, de la il·luminació... He intentat crear una sinergia entre diferents arts, perquè s’integrin i es puguin mostrar a través del moviment.
Elabora vostè mateixa el programa?
Sí, la programació la decideixo jo. Estic sola al departament de dansa, i això em dona llibertat a l’hora de preparar el contingut del festival. També és cert, però, que escolto les propostes que em fan les noies, sobretot pel que fa a peces més modernes.
Quins estils de dansa podrem veure?
Veurem dansa clàssica, sobretot amb les alumnes més petites, perquè aquesta disciplina és la base de tot. A partir d’aquí, les estudiants més grans ja comencen a treballar dansa contemporània.
Una disciplina totalment diferent.
Sí, ja que permet un moviment més orgànic i una llibertat d’expressió que no té la dansa clàssica. I després també hi ha una part del programa més moderna i lúdica, que crec que és necessària perquè ajuda les noies a mantenir l’interès i la connexió amb la dansa.
Les alumnes acostumen a mantenir aquesta motivació al llarg dels anys?
Hi ha de tot. Algunes comencen amb quatre anys i continuen fins als setze, però quan arriben a aquestes edats, entre els estudis i la falta d’oferta formativa, moltes ho deixen o marxen fora per seguir en altres centres.
I entre els nois, hi ha interès?
Molt poc. Aquest any només tenim un alumne, i de cara a l’any vinent ja marxarà perquè vol centrar-se més en la dansa clàssica. M’agradaria que més nois s’animessin perquè el treball masculí en la dansa és igual d’important i necessari. Però sovint costa perquè encara hi ha molts prejudicis.
En tot cas, s’ha demostrat que la dansa té molts beneficis.
Sí, i no només físics: també mentals i emocionals. T’ajuda a prendre consciència del cos, millorar la postura, la flexibilitat, la força... permet expressar-te i transmetre emocions sense paraules, i estimula la memòria i la capacitat de concentració.