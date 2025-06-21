Ferran Mata, fallaire major de les Valls
Ferran Mata: “El que més il·lusió em fa és que la capa vermella torni a Ordino”
Té 27 anys i viu a Andorra des dels quatre. És informàtic i apassionat de les tradicions populars. A més de formar part de l’Associació Cultural d’Ordino, participa en l’Esbart del Nord. Dilluns el veure’m prendre la capa vermella a la plaça del Consell General.
S’ha fet amb la distinció de fallaire major, què implica?
Primer de tot, la investidura del dia 23, i després passes a formar part de la taula nacional de fallaires del país. Durant l’any que ve em tocarà ser el nexe de connexió amb el síndic i amb el Centre de la Cultura Catalana.
I en l’àmbit personal?
Estic nerviós i content alhora. Em fa molta il·lusió que la capa vermella torni a rodar a Ordino després de tres o quatre anys i ser jo qui ho ha aconseguit.
Com ho ha fet?
Es fa una recerca de l’argolla de Fontargent. Primer es realitzen una sèrie de proves per determinar l’hora de sortir a fer la recerca. Les proves van anar prou bé perquè vam sortir els segons, i tot i els nervis, un company va distingir l’argolla i em va avisar, perquè el candidat és l’únic que la pot agafar.
Era el primer cop que optava a la distinció?
Com a fallaire major, sí, però havia participat en la recerca tres o quatre vegades. Sempre és una sorpresa perquè les proves canvien, l’encarregat de dissenyar-les és el fallaire major de l’edició anterior.
D’on surt aquesta passió?
M’agrada la cultura popular, estic a l’Esbart del Nord des de petit i també a l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. Vaig començar a rodar als 20 anys. Un cop comences, t’acabes apuntant a tot!
Primer fallaire de la família?
El meu pare va ser diable a Barcelona, però fa temps que no s’hi dedica.
Com es prepara per a la investidura del 23 de juny?
Realment, l’única preparació que cal és la prova de foc, que es fa la primera vegada que rodes i que consisteix que muntis una falla petita, perquè cremi ràpid. Es fa més que res per veure les teves sensacions, perquè realment el foc passa molt a prop del teu cos. L’altre requisit per ser fallaire major és tenir un mínim de tres anys d’experiència rodant.
Diria que té una relació especial amb el foc?
M’agrada la sensació de rodar el foc a la nit, amb totes les llums apagades. És quan som l’únic punt de llum de tota la parròquia. És espectacular i quan la falla comença a rodar ràpid no sembla que sigui foc, sinó una bola de llum.
Algun ensurt?
No, m’agrada jugar amb el foc, però amb seny.
Cada cop hi ha més fallaires?
Sí, hi ha molts col·lectius que fan una tasca de difusió important per incentivar els joves. Al final, si no tenim canalla a sota, això tornarà a desaparèixer i no es pot permetre.