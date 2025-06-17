Marlene Gonçalves, Pedagoga i escriptora
Marlene Gonçalves: “Vaig obrir els ulls i em vaig adonar que no era lliure”
Té 46 anys, porta al país tota la vida i treballa a l’escola bressol Conxita Mora Jordana. La diagnosi de TEA del fill la porta a una profunda reflexió plena d’aprenentatges que transmet al llibre ‘Yo soy la primera millonaria de mi familia’.
Afirma que és la primera milionària de la seva família.
El títol surt d’un retir. Havíem d’escriure com volíem que ens recordessin. Jo hi vaig posar “trencadora de cadenes limitadores i primera milionària de la meva família”.
Què volia dir?
Ho vaig fer inconscientment, però analitzant-ho, vaig adonar-me que dins la família hi ha una programació, un llegat que transmetem inconscientment i que a mi em limitava. Quan ho entens, pots començar a desaprendre i a fer-te noves afirmacions per canviar.
Fer-nos noves afirmacions fa que la nostra vida canviï?
No ho dic jo, ho diu Masaru Emoto, en els seus experiments amb les gotes d’aigua. Si partim de la base que som energia i la paraula és vibració, la paraula és poder, és acció i et condiciona el dia a dia.
Com?
Imagina’t que tens un gran dia, però ve algú i et diu quelcom negatiu. La teva felicitat s’enfonsa. Són petites coses de les quals no som conscients, en anar en automàtic.
I com ens desprogramem?
Canviant els hàbits a poc a poc, posant consciència. Cuidant el cos, la casa, buidant tot el que no necessitis.
Vostè ho ha fet?
No és fàcil. Has de meditar tots els dies, has de respirar, has de fer consciència en el teu cos. Jo, tots els dies, treballo els meus cinc cossos, el físic, el mental, l’emocional, l’energètic i l’espiritual, i així em sento bé i això és el que explico al llibre.
Sempre ha estat en pau?
Al llarg de la meva vida he fet nombroses formacions per al benestar, però va arribar un moment que em vaig enfadar amb allò que creia, vaig desconnectar i em vaig centrar en el món esportiu.
Quan va tornar a connectar?
Quan el meu fill tenia tres anys li van diagnosticar TEA. Vaig adonar-me que hi havia quelcom que no havia fet bé, perquè no tenia la llibertat per poder acompanyar-lo en el que necessitava. Vaig obrir els ulls i vaig entendre que no era lliure.
Què havia passat?
El que ens passa a moltes dones, cuidem els altres i deixem de cuidar-nos a nosaltres mateixes. Deixem els nostres somnis de costat.
I ara?
He entès que tot és per a mi i per al meu bé. Tot depèn de com ho miris. Si estic bé amb mi mateixa, puc gestionar una situació difícil. Imagina’t el poder que pots tenir si controles les teves emocions en cada moment. Això és ser milionari.