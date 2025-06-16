Meritxell Perelló, Especialista en IA
Meritxell Perelló: “Estem desenvolupant eines d’IA amb accent andorrà”
És graduada en Dret i Ciències Polítiques i disposa d’un postgrau en intel·ligència artificial i seguretat jurídica. Demà fa la xerrada Intel·ligència artificial aplicada: històries de casos reals (19 hores, a l’hotel Roc Blanc)
Com va interessar-se per la intel·ligència artificial (IA)?
Sé que molta gent veu la IA amb por a vegades, o amb curiositat. Jo crec que és una eina molt útil. Et soluciona moltes coses sempre que la sàpigues utilitzar. He vist que, a través d’una eina, pensaments que tenia, interessos o, fins i tot, projectes, els puc escalar d’una manera eficient, ràpida i útil.
Demà presenta la conferència ‘Intel·ligència artificial aplicada: històries de casos reals’. Què ens en pot dir?
Hi haurà un punt d’introducció sobre què és la IA. Tot i que avui dia està molt estesa, explicaré realment què és i què s’hi pot arribar a fer per veure quines solucions reals per a negocis hi ha, siguin grans o petits. Llavors també parlarem de seguretat, com puc implementar eines útils i que siguin segures, que no hi hagi un risc.
A què es refereix exactament amb seguretat?
Quan parlo de seguretat jurídica em refereixo a la protecció de dades, a complir amb la legislació. Saber aplicar les solucions en consonància amb la nostra societat i també en consonància amb les eines actuals. Però, a part de fer-ho en concordança amb la normativa, cal saber utilitzar-la sense que ens limiti.
Hi ha molta gent a qui la IA la tira enrere.
Sí, ho entenc perfectament. A la gent els preocupa que la IA els substitueixi o que sigui poc segura perquè li facilitem les nostres dades. Per això cal analitzar bé la solució que es necessita i si requereix d’IA o ho podem fer nosaltres. Les innovacions continuaran sorgint i cada cop n’hi haurà més i de més ràpides. Per tant, s’ha d’utilitzar com una eina.
Quina és la clau per convèncer els negocis d’utilitzar la IA?
Mostrar-los l’eficàcia i l’eficiència que pot tenir per a cada negoci i la personalització que pot tenir per a cadascú. Al final, implementar-la permet estalviar-se temps que abans era perdut i ara es pot invertir en un altre aspecte.
A qui es dirigeix la xerrada?
El nivell de la xerrada és apte per a tota la ciutadania.
Com recomanaria la conferència?
Diria que vinguessin perquè serà una trobada on podran veure solucions que segurament per als seus comerços o per a ells mateixos com a usuaris poden tenir una utilitat, sigui per ara o per a un futur. També presentarem aspectes que estem desenvolupant, perquè el funcionament ja està en català, i hi hagi una veu amb accent andorrà. Veuran que s’està posant en marxa al Principat.