Cristina Pitarch, Educadora canina
Cristina Pitarch: “Un gos és una responsabilitat 365 dies l’any ”
És de Barcelona, té 42 anys i en fa 20 que viu a Andorra. El 2019 crea el centre caní Kissos. Diu que tot va començar per un gos, en Dau, que li va canviar la vida i li va fer descobrir la seva vocació. Per ella, un gos és responsabilitat però també un vincle únic.
El gos és el millor amic de l’home?
Sempre que l’home vulgui. Els gossos són nobles i clars, però no els observem i no empatitzem. Els idealitzem i quan arriben ens adonem que no és com esperàvem. El cadell és el més bonic del món, però no és fàcil.
Com ho va descobrir?
Amb el Dau, el meu primer gos. M’ho va posar difícil, destrossava el pis, em mossegava per passejar. Una època emocionalment difícil per a mi. Vaig començar a formar-me i aficionar-me a l’agility. Vam connectar i em va canviar la vida.
Què vol dir?
Jo era esteticista. Arran de la connexió amb el Dau vaig crear Kissos, el centre caní. El Dau em va connectar amb mi mateixa i amb el món.
Ja porta sis anys amb el centre.
Treballem problemes de conducta, gossos que estiren la corretja, que borden a qualsevol estímul o no saben estar sols a casa. Últimament, també trobem gossos amb molta por: a relacionar-se, que el terra rellisqui, als sorolls, a la vida!
Què hi ha al darrere?
La predisposició genètica d’algunes races, que se’ls hagi retirat molt d’hora de la mare o que no hagi socialitzat de petit. En temes de conducta, la manca de temps de qualitat. No es pot pretendre tenir un gos estable passejant-lo tres cops al dia, 10 minuts, sempre lligat.
Recorda algun cas especial?
Un gos que vivia en plena Carlemany. Un infern. Es llançava darrere qualsevol estímul. Vam començar amb passejos per la muntanya, a ensumar, classes en grup. La família, per circumstàncies, va canviar de vivenda. Aquell gos ara és capaç de gestionar-ho millor.
Parla de la importància de fer passeigs de qualitat.
És difícil, per llei els gossos han d’anar lligats. Però tampoc és bo tenir un gos tota la vida lligat a una corda de metre i mig. Ha de poder córrer. I un pipicà de dos per dos no és la solució. Tinc clients encantats perquè oferim un espai gran on el gos pot córrer.
Andorra és ‘Pet Friendly’?
Més que altres països. Per a molts, el gos és més un membre de la família que una mascota, però estem perdent drets. Cada cop és més difícil tenir-los a casa i això és degut a l’incivisme d’alguns propietaris.
Hem de reflexionar més abans de tenir un gos.
100%. És una responsabilitat 365 dies l’any, 24 hores al dia. Aquest és el tracte.
I a canvi?
Un amic que t’acompanyarà sempre i un vincle únic.