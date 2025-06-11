Óscar Bustamante, Escriptor
Óscar Bustamante: “La infidelitat continua sent polèmica”
Té 45 anys i en fa quatre que viu a Andorra. És canceller al consolat espanyol, però gaudeix narrant històries. Ara s’endinsa en el gènere eròtic amb ‘Deu segons’, novel·la sobre un triangle amorós que presenta avui a les 19 hores al Roc Blanc.
És la seva primera incursió en literatura eròtica.
Volia provar un gènere nou. Havia fet terror i humor, però mai històries eroticoromàntiques, i sentia curiositat.
I s’hi va llançar.
Quan treballava a Berlín vaig veure un concurs de relats eròtics i m’hi vaig presentar. Un cop a Andorra, vaig llegir Hablan las amantes i vaig decidir entrellaçar els relats que tenia i convertir-los en una novel·la.
El llibre se centra en un triangle amorós.
El protagonista, Manu, viu amb la parella, Alicia, que té una malaltia que li impedeix tenir relacions sexuals. A partir d’un grup que té de bricolatge, coneix la Inés, per qui comença a tenir sentiments. Ell és de Madrid i ella d’Albacete, i com que viatja molt, cada cop que ho fa intenta veure la noia amb qui té trobades eròtiques, que és el que cap dels dos té a casa.
Ni l’un ni l’altra?
La Inés té una filla de vuit anys i el seu home, des que la nena ha nascut, només té ulls per a la nena i deixa la dona una mica apartada.
Això acaba repercutint en les relacions íntimes.
Sí, la Inés se sent desplaçada.
I com ho afronta en Manu?
Amb passivitat. Troba en la Inés el que li falta a casa, però tampoc vol deixar la seva relació. Se sent enamorat de les dues al mateix temps i engega una doble vida. La bola s’anirà fent cada cop més gran.
Això li dona peu a reflexionar sobre poliamor i lleialtat.
Els temps han canviat, però la infidelitat continua sent polèmica. De fet, hi ha molta infidelitat, però si fessis una enquesta sortiria poca gent. Per què? Perquè és una mentida que es manté mentre no t’enxampin.
Diu que s’allunya dels clixés.
A la novel·la romàntica sempre surt un home ric i la noia és l’antítesi. A la meva novel·la els protagonistes són normals, de classe mitjana, i senzillament es coneixen i connecten. Qualsevol pot ser el Manu o pot sentir-se com l’Alicia o la Inés.
Per què el títol ‘Deu segons’.
Ho revelo al final del llibre.
Com és que un canceller es posa a escriure?
Vaig començar a escriure a l’institut, i, tot i que vaig estudiar enginyeria informàtica, el poc temps que em queda el dedico a construir històries.
Infidelitat i amor poden anar plegats?
Molts s’identificaran amb el Manu i la Inés, ja que tot i sentir amor per la persona que enganyen, la nova relació els aporta quelcom que els complementa.