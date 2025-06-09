Curro González, Tallador de pernil professional i restaurador
Curro González: “A Extremadura cada carrer fa olor de pernil”
Amb 22 anys acabats de fer va venir a Andorra amb l’objectiu de redescobrir a la gent del país i als visitants els productes de la seva terra. Actualment és el responsable La Torrada, a Xixerella.
És nascut a Extremadura.
Sí, a Oliva de la Frontera, un poble de la província de Badajoz. El meu pare ja coneixia Andorra. Ven pernils i altres embotits, i hi ve sovint perquè hi té clients. Em va sorgir l’oportunitat de venir a treballar aquí. Vaig arribar el desembre del 2023 i de seguida vaig enamorar-me del país, tant de la gent com dels pobles i els paisatges de muntanya.
La passió per la cultura del pernil li ve de casa.
És una tradició familiar. El meu avi i el meu besavi eren ramaders. El meu pare s’ha dedicat a l’elaboració i la distribució de pernils i altres embotits ibèrics. Mantenim el contacte directe amb els productors, amb la matèria primera.
A casa ja devia tallar pernils, però també s’ha format en cursos especialitzats. Com s’aprèn l’ofici?
A casa, només per Nadal tallem uns set o vuit pernils. Després n’he après en diversos tallers. Per a mi tallar un pernil és com una obra d’art. L’atenció al detall i adaptar-se als gustos del client són el més important.
A Andorra no és un ofici gaire popular, el de tallador de pernil.
Des que soc aquí n’he conegut algun, però és cert que al sud d’Espanya en general és molt més conegut. A Extremadura cada carrer fa olor de pernil. Tenim una cultura del porc ibèric única al món que ens dona un producte extraordinari.
En els establiments on treballes has incorporat els productes extremenys a la tradició andorrana de la cuina de muntanya.
Sí. Continuar la tradició familiar i adaptar-la al context local d’Andorra també és una manera d’explicar qui soc.
Quin és el secret del porc ibèric extremeny?
Sens dubte, el benestar animal. Els nostres porcs no estan tancats. Viuen a l’aire lliure, a les deveses, i tenen una bona alimentació. Encara que sembli mentida, la carn d’un porc que ha viscut en unes condicions de benestar és més bona que la d’un altre que ha patit estrès. També hi ajuden les condicions climàtiques, idònies per al creixement d’aquests animals. Unes condicions que, fora d’Extremadura i Andalusia, només es troben a Salamanca.
Potser encara és massa jove per poder-me respondre aquesta pregunta. S’imagina el seu futur a Andorra?
Aquest país m’ha donat moltes coses bones. Les muntanyes t’abracen i t’atrapen. No descarto formar la meva família aquí. Estic molt agraït amb la gent d’Andorra, sobretot amb la de la Massana. El suport que hi he rebut és extraordinari.