Ester Ivernon: “L’evolució de la protagonista m’ha ajudat a fer el meu dol”

Després de 28 anys en el món del ‘fast fashion’ s’adona que ja no l’omple i s’endinsa en l’escriptura d’una trilogia on narra la història d’una família de Barcelona. Dijous a les 19 hores La Trenca acollirà la presentació de la darrera part, ‘Dins del teu record’.

Celina Cedro

És difícil tancar una trilogia?

Soc de les que treballen amb escaleta, però també em deixo portar per la història i no volia que aquesta fos només una novel·la de tancament. Havia de tenir entitat pròpia i això va fer més llarg el procés d’escriptura.

Què els espera als personatges?

Hi ha dues línies temporals, una situada als setanta i l’altra a l’actualitat, on aprofundim en els conflictes de la família. Poso els personatges fora de la seva zona de confort, on han de triar entre l’amor o la por. Parlo molt del perdó. Crec que perdonar, començant amb un mateix, és essencial, perquè si no la culpa i el rancor s’enduen la felicitat.

Per què Albons?

És un accident de Google Maps! Volia situar el llibre a l’Empordà i que la Marina pogués arribar caminant fins a Sant Martí d’Empúries. Jo passejo per la platja i és terapèutic, i volia que la protagonista també tingués aquest recurs.

Per què aquesta protagonista?

Vaig iniciar la novel·la amb 47 anys. És quan comences a notar que la societat et va fent fora. Volia reivindicar aquesta etapa vital de les dones, visibilitzar-la. La trilogia s’inicia quan la Marina té 57 anys.

Encara s’invisibilitza les dones de més de 50?

S’ha canviat molt en els darrers anys. Nosaltres mateixes estem donant guerra per fer-ho. No és increïble que les protagonistes de Just like that tinguin la mateixa edat que les dones de Las chicas de oro?

I què passa amb l’amor després dels 50?

És possible, per què no? La protagonista és vídua i es torna a enamorar, ella no es tan promíscua com la seva amiga, però és que a la Joana li costa obrir-se a l’amor.

S’identifica amb la Marina?

No volia que s’assemblés a mi. Però he de dir que la seva evolució m’ha ajudat a superar conflictes interns, a fer el meu dol i perdonar.

Dol?

He estat 28 anys al món de la moda i m’encantava, però de mica en mica sentia un malestar que em condicionava la vida personal. Recordo un vespre que el meu fill va arribar queixant-se del món. Li vaig espetar: “Carinyo, jo també tinc problemes, però m’aguanto.” Això era el que volia ensenyar-li? L’endemà li vaig dir que m’havia equivocat i que canviaria. Vaig decidir que escriuria.

Creu realment que som capaços de perdonar?

Sí, però suposa una mirada interior, plorar i reflexionar. És un aprenentatge i una benedicció perquè ens fa ser com som.

