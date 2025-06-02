Èric Sylvestre, Investigador de l’AR+I
Èric Sylvestre: “Les papallones són una part essencial de la biodiversitat”
L’AR+I celebra aquesta nit la 18a edició de la Nit de les papallones nocturnes, durant la qual diversos científics surten per identificar el màxim nombre d’espècies amb la finalitat de conèixer millor aquest grup de fauna.
Què és la Nit de les Papallones?
És una iniciativa d’origen anglès que s’ha estès a nivell europeu. Consisteix a observar papallones nocturnes i permet que tothom pugui compartir les dades recollides. Se celebra durant cinc nits, i aprofitem per obrir l’activitat a tothom que vulgui conèixer millor les papallones.
Quantes espècies hi ha al país?
Hi ha més de 1.100 espècies nocturnes catalogades i unes 150 de diürnes. Abans-d’ahir, en vam trobar una espècie nova. Cada any s’incrementa el nombre, i podríem arribar fàcilment a les 2.000.
Se n’ha trobat alguna durant l’activitat?
No ho sé exactament, perquè jo faig seguiment durant tot l’any i sovint trobo espècies noves. Però potser sí que una vegada vam identificar una espècie que no estava reconeguda.
Quina importància tenen a l’ecosistema?
Les papallones són una part essencial de la biodiversitat. Tenen un paper molt important: ajuden a regular la vegetació, són font d’aliment per a molts ocells i també participen en la pol·linització. Sovint es parla només de les abelles, però les papallones també pol·linitzen.
Hi ha alguna espècie única a Andorra?
Hi ha una espècie que s’ha descrit com a pròpia d’Andorra, però és poc coneguda i pot ser que també es trobi en altres zones.
Què es fa amb la informació recollida?
Col·laboro amb Catalunya per publicar els resultats d’aquestes nits. Se centralitzen les dades que obtenim i després es difonen per tenir una visió de l’estat actual de les papallones.
També hi ha una part didàctica.
Sí, permet que la gent descobreixi aquest món. Les papallones diürnes són força conegudes, però sovint es desconeix tot el món ocult dels insectes nocturns.
De què anirà la xerrada?
Bàsicament, expliquem què són les papallones, les famílies més comunes i la situació a Andorra. L’interès d’Andorra és que, tot i ser un territori petit, té molta diversitat. A més, hi haurà una sortida al camp.
Què espera de la sortida?
Sempre em fa il·lusió quan hi ha gent i podem veure papallones vistoses. A vegades surt bé i d’altres, no tant. Un any va ploure i només en vam veure tres o quatre. Si passa això, ensenyo erugues, que sempre en tinc. Aquest any, de fet, en tinc una de molt interessant.