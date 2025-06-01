Roger Figuerola, Director de joc de rol
Roger Figuerola: “Volia crear una experiència com les que m’agradaria viure”
Després del descobriment de terres rares a Andorra, tres agències rivals es disputen el seu control. Així comença l’experiència de rol en viu que se celebrarà del 12 al 21 de juny pels carrers d’Andorra. Demà es tanquen les inscripcions.
Fa molt temps que juga i dirigeix partides de rol. Normalment, és el director de les partides que juga.
Com va sorgir la idea?
Amb un amic vam començar a fer partides de rol en viu, que fins llavors havien estat més aviat clàssiques, realitzades en una sala tancada, com a l’Aquelarre. Un dia vaig descobrir un llibre que es diu Killer, d’on surt el nom de l’activitat. Aquest llibre dona unes pautes per afegir combat a les partides de rol en viu. A partir d’aquí se’m va acudir que seria divertit fer una partida que combinés la vida quotidiana amb el joc, com si fos un joc d’espies. Imagina’t anar pel carrer amb la sensació que pots trobar un agent enemic en qualsevol moment.
Què té d’especial el rol en viu?
A diferència del rol de taula, on descrius el que fa el teu personatge, al rol en viu tu l’interpretes directament. En comptes de dir “faré això”, simplement ho fas. És molt més proper al teatre. Pot fer una mica de vergonya al principi, perquè cal interactuar amb altres participants, però és molt divertit.
En què consisteix el joc?
L’activitat comença amb una reunió inicial el dia 8 de juny, pensada perquè tots els participants es coneguin una mica. Si ens hem de reconèixer pel carrer, és útil haver-se vist abans. A més, s’explicaran les normes i es repartiran les tres faccions del joc. El joc actiu tindrà lloc del 12 al 21 de juny. Durant aquests nou dies, els agents espies hauran de buscar-se. L’eliminació és part del risc. Una vegada eliminat, l’agent queda fora de combat fins a la reunió final. Paral·lelament, hauran de resoldre encàrrecs esporàdics, més breus i senzills, sovint sense una durada establerta entre setmana, i el cap de setmana es realitzaran missions presencials i grupals, que seran les més intenses.
A qui va dirigit?
A qualsevol persona que vulgui passar-s’ho bé, descobrir una activitat nova o que ja tingui experiència en jocs de rol. No cal tenir coneixements previs, només ser major de 18 anys.
Per què fer-ho a Andorra?
A diferència de grans ciutats com Barcelona o Madrid, a Andorra hi ha poca cultura d’aquest tipus d’activitats. La meva intenció era crear una experiència com les que m’agradaria viure a mi. Com que no existia, vaig decidir organitzar-la. També volia donar-la a conèixer a persones que no en saben res. Quan els expliques com funciona, molts s’hi interessen i volen provar-ho.
Com es pot participar?
Cal omplir el formulari d’inscripció oficial a la pàgina web: www.jockiller.wordpress.com.