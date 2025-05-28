Toni Roca, cantant
Toni Roca: “No hi ha res més lliure que una cançó”
Diu que porta la rumba a la sang. És andorrà, però la mare és andalusa i el pare, català, i tot i que va haver de començar a treballar amb 16 anys, sempre ha trobat la manera de pujar a l’escenari. Ara, amb el grup Rumband, estrenen una nova cançó.
Per què la rumba?
Ho porto a les venes. Les meves arrels són andaluses i catalanes. Tot i que soc guixaire i vaig haver de començar a treballar amb 16 anys, de ben petit ja volia pujar als escenaris. Li deia a la mare: “Aquesta me la sé, vull pujar.”
I el deixaven pujar?
Parlàvem amb els cantants i moltes vegades s’hi avenien. El primer cop que hi vaig pujar tenia vuit anys.
Qui va ser el seu mestre?
Anava al meu poble, a Granada, amb la guitarra i m’ajuntava amb els gitanets i artistes que hi havia allà. I a poc a poc vaig agafar el ritme... i va sortir la rumba!
Recorda com va compondre la primera cançó?
Sonríe a la vida, però aquesta no la trobaràs, la que es pot veure és Contando estrellas, que parla de la pandèmia i que vam fer amb el meu grup, Rumband.
Com neix Rumband?
Vam adoptar el nom per participar en un concurs de cantautors que es feia a La Fada Ignorant, era el 2018. Des de llavors hem tret més cançons, com ara Tatuajes en el alma, que va ser fruit de la col·laboració amb l’estudi de tatuadors Demon Tatto, de la Seu, o Conmigo.
Afirma que on més han gaudit ha estat a Escaldes.
És un escenari gran i sempre coincideix amb les festes majors. Llavors, em trobo amb tota la gent que conec d’Escaldes-Engordany i és com estar a casa. Hi hem estat dos anys seguits i per a mi sempre ha estat molt emotiu.
I ara treuen un nou tema.
Mi mundo. Una cançó reivindicativa.
Per què diu que la cançó és reivindicativa?
Reivindiquem la llibertat que estem perdent amb iniciatives com l’Agenda 2030.
Es refereix a les accions per al desenvolupament sostenible?
Això diuen, però darrere hi ha la voluntat d’imposar una sèrie de mesures amb les quals no estem d’acord, com ara eliminar els diners físics o la imposició de plaques solars a Andalusia.
Quin creu que és l’objectiu?
És una agenda dictatorial imposada per una elit de milionaris, i per això al videoclip trenco aquesta agenda.
Ho té clar.
Amb la música has de dir la veritat del que tu fas i fer el que et surt de l’ànima. I no hi ha res més lliure que una cançó.
Faran alguna presentació?
És a YouTube i volem fer un concert a la FNAC amb Ràdio 24. Hem d’acabar de definir-ho.