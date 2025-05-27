Tomàs Navarro, Psicòleg
Tomàs Navarro: “Pots millorar una cosa fins a l’infinit amb petits canvis”
Té 51 anys i en fa set que viu a Andorra, ha treballat en nombrosos camps de la psicologia i és defineix com un psicòleg atípic. Els seus llibres es publiquen a més de 60 països. Ara presenta ‘La senda Kaizen’, que adopta la tècnica japonesa en el creixement personal.
És un psicòleg atípic?
Sempre m’han dit raret i prefereixo atípic. Ahir feia una sessió en una via ferrada. Va ser més productiu que fer-la al despatx. En començar a escriure, era molt tècnic pels llibres d’autoajuda i vaig generar una categoria nova. No busco ser diferent, però no em trobo còmode en la norma. Segueixo el meu criteri i el que em diu el cos.
Si la cosa funciona...
La màxima que aplico és l’ISI. I si faig les sessions esquiant?, o escalant?, o caminant? Ho provaré. Em dona bons resultats.
I ara ens presenta una proposta nova: ‘La senda Kaizen’.
Frases com “vaig perdre 30 quilos en dues setmanes” m’enfaden perquè són mentida i he fet un llibre molt ajustat a la realitat en què dono eines a la gent perquè pugui fer canvis en la seva vida real i millorar.
Per exemple?
Una noia em deia: “Vull perdre 10 quilos en un mes.” Dic: “No, planteja’t perdre entre mig quilo i un quilo al mes. I no deixis de sopar, però no repeteixis.” Amb aquest canvi és sorprenent la gent que baixa de pes. I són canvis petits i perdurables.
Aquest és el secret japonès que esmenta al llibre?
La tècnica Kaizen és una metodologia segons la qual pots millorar una cosa fins a l’infinit fent petits canvis. Al Japó es feia en l’àmbit productiu, jo ho he aplicat a l’àmbit personal.
També ens parla de reprogramar el cervell.
Em trobo pacients que han après coses que no els són útils, com ara que afartar-se relaxa. Cal identificar el que no ajuda, oblidar-ho i incorporar alternatives saludables. En lloc de l’afartament menja fruits secs, per dir alguna cosa.
I com ho identifiquem?
En general, tenim clars els nostres mals hàbits, però no sabem canviar-los. Kaizen t’ajuda a fer-ho de manera realista. Molta gent deixa de fumar, però després hi torna. Potser li convé disminuir el nombre de cigarrets a poc a poc i fumar-ne només tres el cap de setmana. Això és millor que fumar-ne vint cada dia.
I si tenim una recaiguda?
Hi ha tècniques com el comodí Kaizen. Has de preveure que et saltaràs la dieta, perquè ve un amic... Saps que tens comodins i que una transgressió no invalida la resta. Està planificat i així desapareix la culpa. A la vida real de vegades tot va bé i pots fer esforços, però de vegades no, i costa més.
Així optem a una vida plena?
O una vida més calmada que generi la mínima angoixa, d’acord amb les teves prioritats i que puguis gaudir cada dia.