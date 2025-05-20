Nerea Gutiérrez, Màrqueting i escriptora
Nerea Gutiérrez: “Cal una mirada més humana en el procés de l’emprenedoria”
És de l’Argentina i viu a Andorra fa 11 anys. Especialitzada en el món de la comunicació i les marques, ara presenta el llibre ‘Así empezaron’, que s’endinsa en les històries personals de setze emprenedors andorrans d’èxit.
Com inicien l’aventura empresarial els andorrans?
És la reflexió que em vaig fer en començar a escriure. Molts llibres d’emprenedoria et diuen com tenir èxit amb un conjunt de claus, però, per experiència, sé que moltes d’aquestes coses no funcionen.
Què vol dir?
S’ensenya que cal engegar amb una planificació i una estratègia. La veritat és que molts comencen per diversió, curiositat o perquè tenen un fort propòsit.
Cadascú té el seu propi camí?
Hi ha múltiples maneres d’emprendre i cada camí al final és d’un mateix.
Algun punt en comú tindran.
L’ambició. Una ambició que pot estar relacionada amb una fita personal i que els porta a començar i també a créixer.
Posi-me’n un exemple.
Susanne Giorgi, fundadora d’Stars Studio, l’acadèmia de cant andorrana. Tenia una banda a Dinamarca amb la seva germana i es va fer amb el número 1. Un dels aprenentatges de l’entrevista és que si tens un objectiu, aquest ha de ser el pla A i no pots tenir pla B.
Tenir pla B és perjudicial?
És quan et relaxes, penses que si no ho aconsegueixes no passa res i perds determinació. Elles no tenien pla B i per això van anar a totes.
Quina altra història trobem dins del seu llibre?
Borja Muñoz, també viu a Andorra. Assessor financer. Gaudia ensenyant als seus clients un a un, amb un tracte personal, i va arribar a tenir una llista d’espera d’onze mesos. Llavors va donar una volta al negoci, el va digitalitzar i es va expandir a Espanya, Llatinoamèrica... ja no era requisit que fos presencial.
I això era bo?
Explica que va perdre la brillantor als ulls i, per això, va baixar de l’empresa que havia creat. Va reflexionar i es va proposar que la seva activitat estigués alineada amb la seva personalitat i que, a més a més, li resultés divertida. Llavors va ser quan va muntar el Club 84, un club d’empresaris.
Tornem a la importància de ser fidel a un mateix.
Molts cops fem les coses seguint un manual d’empresa, però arriba un punt que ens hem de preguntar: “On quedo jo i el que volia fer?”
No es tracta només d’assolir unes xifres.
Cal una mirada més humana en el procés de l’emprenedoria. Ens hem quedat amb el concepte del típic emprenedor amb Lamborghini, però hi ha molt més. Tots els empresaris que he entrevistat tenen una raó, un propòsit que els empeny més enllà de la facturació.