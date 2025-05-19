Kilian Elsen, Corredor de ral·li
Kilian Elsen: “La preparació del vehicle va ser fàcil i divertida”
Estudiant del grau superior d’automoció, va córrer del 8 al 15 de febrer, amb el seu company Joel Fernández, el ral·li solidari per a estudiants UniRaid al Marroc, dividit en cinc etapes que recorren el país de nord a sud, entre Tànger i Nkob.
Què us va portar a córrer un ral·li?
Es va presentar l’oportunitat de participar en l’UniRaid a través de l’escola. Va venir un dels organitzadors a ensenyar-nos la proposta i a explicar-nos experiències i el funcionament. Feia més d’un any que sabíem que es proposaria i estàvem esperant que ens donessin l’ok. Finalment, ells no ens van deixar anar de part seva i vam decidir fer-ho per compte propi. Mai ho havíem tingut tan a prop, però sí que sempre havia estat la típica fantasia i clarament no podíem deixar-ho escapar de cap de les maneres.
Quines traves us va posar l’escola?
Ens van dir que amb l’actitud i el rendiment que teníem no seríem adequats per fer-ho i que no feia falta ni presentar-nos i vam voler demostrar que no sabien el que deien.
Què està estudiant?
Ara mateix curso segon any de grau superior d’automoció, i estic graduat en el mitjà de mecànica. D’aquí ve l’interès aquest tan gran amb el món de l’automobilisme. Vaig decidir automoció perquè sempre he sigut un apassionat del motor i és el que em mou i em motiva.
Van ser profitosos els aprenentatges?
Els aprenentatges adquirits en el grau d’automoció ens van servir en cadascun dels aspectes, tant com la preparació per saber quines modificacions podíem o no fer, com les havíem de fer i quines eren les millors, però també de cara a les etapes per a solucionar alguns problemes que podien anar sorgint.
Quines dificultats van sorgir?
Sobretot en tema patrocinis en el sentit que mai havíem anat a buscar patrocinadors i per a nosaltres era un món nou. Però respecte a preparació del vehicle, gràcies als nostres coneixements va ser fàcil i, fins i tot, divertida. A més, teníem zero experiència però no ens donaríem per vençuts, així que vaig començar a estudiar com s’utilitzaven els roadbooks per a poder guiar-nos amb facilitat. Això ho vaig fer a través del videojoc del Dakar.
Explica’ns alguna anècdota.
La primera etapa va ser la més dura perquè el nostre cotxe tenia una avaria i se sobreescalfava i per a evitar-ho mullàvem el radiador amb aigua freda cada cop que podíem. Vam estar així tot el dia fins a poder portar-lo al magnífic equip de mecànics que ens facilitava l’organització.
Repetireu?
De moment tenim pensat repetir el 2026, però tenim pendent anar a molts més ral·lis arreu. Per això, però, ens falta una preparació molt més treballada.