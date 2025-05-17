María Martín, Coordinadora de projectes transfronterers de la Federació de Reserves Naturals Catalanes.
María Martín: “És responsabilitat nostra protegir la flora”
Divendres vinent participarà en una taula rodona a Andoflora sobre espais verds en entorns urbans de muntanya. La tertúlia tindrà lloc a les dotze del migdia a l’escenari principal del festival, el Prat Gran.
La seva missió és protegir la flora del Pirineu.
Sí. La Federació de Reserves Naturals Catalanes agrupa 11 espais protegits dels Pirineus orientals francesos i lidera el projecte de cooperació transfronterera entre Andorra, Espanya i França FloraLab+. El projecte té com a objectiu principal ampliar els nostres coneixements sobre la flora rara i amenaçada d’aquesta zona dels Pirineus per saber com podem conservar-la millor.
Per què és important conservar-les?
Són plantes molt escasses, no tan sols als Pirineus, sinó també arreu del món. Com a pirinencs, és responsabilitat nostra protegir aquest patrimoni i transmetre’l a les generacions futures. Són part de la biodiversitat del nostre massís i, per tant, tenen un paper en aquests ecosistemes. També m’agrada recórrer a un argument ètic.
Quin és?
Són éssers vius que ens donen moltes coses, tot i que sovint no en siguem conscients. Les plantes, com els arbres, contribueixen a la producció d’oxigen. A més, fa molt més temps que habiten el planeta que nosaltres. Mereixen el nostre respecte.
Una de les tasques que també porten a terme és la divulgació.
És imprescindible donar a conèixer aquest patrimoni a diferents públics. Actualment, estem treballant, en el marc del FloraLab+, en un plec de condicions per acreditar pobles botànics dels Pirineus. Volem reconèixer totes les poblacions que es comprometen a protegir i divulgar la flora, sobretot la més amenaçada. A Andorra s’està fent molt bona feina. Els comuns d’Encamp, Ordino i la Massana ja ens han explicat les accions que han tirat endavant en aquest sentit. De fet, un dels nostres socis és Andorra Recerca+Innovació.
Quines són aquestes espècies rares que trobem a banda i banda de la frontera?
Te’n dono alguns exemples, de les espècies que monitorem: el julivert d’isard (Xatardia scabra), la salenca lapònica (Salix lapponum), el maiàntem (Mainthenum bifolium) o l’astràgal penduliflorus (Astragalus penduliflorus). Algunes d’aquestes plantes, com el julivert d’isard, podem trobar-les fins a 2.800 metres sobre el nivell del mar.
Quan es posarà en marxa el projecte dels pobles botànics dels Pirineus?
El programa FloraLab+ va començar el 2024 i s’allargarà dos anys. L’any vinent podríem començar a entregar les acreditacions. La implicació dels actors locals en la conservació de la flora té una importància fonamental per al nostre projecte.