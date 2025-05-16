Pau Font, Licors Moliné
Pau Font: “La virtut de la ratafia és que varia segons la zona”
Té 34 anys, és de Ripoll i en fa dos va prendre el relleu de Licors Moliné, empresa tradicional nascuda arran de la Dolors, una hostessa que feia les seves pròpies herbes. La recepta es conserva i la podrem tastar el cap de setmana a la Fira del vermut d’Ordino.
Del sector bancari als licors!
Vaig estudiar ADE, treballava en el sector bancari i ara en una gestoria. Però fa dos anys, amb uns companys, vam prendre el relleu de Licors Moliné. Els que ho havien engegat no es veien amb cor de seguir.
I vostès, sí?
Per a nosaltres és una reivindicació, no volíem que una marca amb tradició a la nostra comarca, el Ripollès, es perdés. Hi ha base documentada que la ratafia va néixer allà. No ens dona menjar cada dia i ho compaginem amb altres feines, però n’estem orgullosos.
Quina història hi ha darrere?
Tot va començar als seixanta amb la Dolors, mestressa de l’hostal de Cal Moliné. Ella feia els licors de poniol, marialluïsa i ratafia, i n’oferia als hostes.
Quina era la recepta?
Li havien donat una recepta catalana, però si una flor o herba no era de la comarca la canviava per una que ho fos, i aquí hi ha la diferència.
I aquesta recepta es manté?
De fet, tenim molta relació amb la Dolors i la imatge del licor de marialluïsa és un homenatge a ella. El que hem fet és professionalitzar-la una mica i dotar-la d’un caire més tècnic, però és la mateixa base. Hi fiquem més de 20 herbes, com farigola, poniol, menta xocolatera... també espècies com pebre o canyella.
Afirma que segueixen processos naturals.
100%. No posem ni extractes, ni bases, perquè no hi creiem. Macerem les nous amb la nostra botànica i deixem fer el procés natural.
També han fet una recerca documental important.
A més de construir la llegenda de Cal Moliné, n’hem recollit d’altres i així hem descobert històries molt interessants del territori. Tenim el que diem el nostre director d’art, en David, qui ha fet la recerca i s’ha encarregat de la part gràfica.
Parli’m de les il·lustracions.
Són de Tomás Hijo, fa les cartes de Tolkien i treballa per a Guillermo del Toro. En explicar-li el projecte se’n va enamorar.
Està de moda la ratafia?
S’està recuperant entre el jovent i en l’àmbit familiar.
Què té una bona ratafia?
Va a gustos. Nosaltres apostem per rebaixar els sucres i que no emmascari sabors, perquè és una ratafia amb presència, molt floral i botànica. La virtut de la ratafia és que varia segons la zona, en utilitzar la botànica pròpia de cada racó.
Què portaran a Andorra?
Tots els productes. Som festius, farem un tast diumenge obert a tothom i explicarem l’elaboració i les llegendes.