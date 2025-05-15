Carla Finco, Directora de cine per a adults
Carla Finco: “El porno que fem té un plantejament ètic i moral”
És directora de cine porno, com arriba a aquest món?
Vaig estudiar direcció de cine a l’Argentina i sempre he tingut curiositat vers el desig i la sexualitat. En venir a Barcelona, em va semblar obvi que havia d’unir-me a l’equip d’Erika Lust.
Obvi?
Veia porno quan era petita, són les teves primeres imatges sobre el tema, i em sembla important que siguin conformes a la realitat. No les coses mainstream i delirants amb les quals vam créixer.
I Erika Lust ho fa?
Ha reinventat la idea del porno, enfocant-lo a les dones i al plaer femení. Jo vaig créixer amb un porno on tot girava al voltant de l’home i el seu penis, però aquí hi ha un valor agregat on les dones i el col·lectiu queer es poden identificar.
Porno i feminisme no són contradictoris?
El porno pot ser feminista. Pot ser un espai en què tot giri entorn de la dona i el seu plaer i on la dona tingui una veu i un vot ben visible. A més, el porno que fem té un plantejament ètic i moral des de la producció.
Què vol dir?
Som un equip majoritàriament femení i tenim especial cura de les performances. Es fan moltes sex talk abans de començar i es filma amb molt de compte, no s’està interrompent. Es parla al principi dels sís i dels nos, dels bounderies de cada performer, i sobre això es filma. És una manera sana de fer-ho.
Però no tots han pogut decidir si volien fer porno.
La gent pensa que si fas porno és perquè és la teva vocació, però és una mirada limitada. Com a moltes feines, hi ha qui ho fa per convicció i qui ho fa per necessitat. Això no invalida els teus drets. Al contrari, justament per això urgeix un marc ètic, condicions laborals justes, consentiment clar i una mirada humana, no explotadora.
Diu que veia porno de petita. Cada cop és més freqüent.
Aquestes primeres imatges són importants. Tinc un amic que treballa a l’equip al qual va trucar una amiga seva preguntant-li: “El meu fill comença a mirar porno, què li recomano?” Tant de bo les nostres mares haguessin trucat per informar-se de quin material donar per a la iniciació.
Hauríem de parlar més de porno amb els fills?
Seria interessant i jo ho hauria valorat molt.
Carla, creu que tots en miren, però ningú ho diu en públic?
Com si estigués prohibit. És curiós. Un cop vaig projectar un curt fet amb Erika i alguns van dir que mai havien vist una porno amb amics. Va ser disruptiu.