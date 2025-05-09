Aitor Alba, Professor
Aitor Alba: “Volíem una cursa professional, que fos un orgull per al Marc”
Té 35 anys i és docent al centre de formació professional d’Aixovall d’activitats físiques i esportives. Enguany ens torna a convidar a la cursa de muntanya Rocanòlich-memorial Marc Pimienta, que se celebra demà, en la qual s’ha implicat l’alumnat.
Què devem a Marc Pimienta?
La passió amb la qual afrontava molts àmbits de la vida, des de la docència fins al lleure i l’esport. A la primera edició de la cursa sortíem amb l’eslògan La teva passió, la nostra força.
Ara arriba la segona edició.
Tot va néixer arran de l’accident amb bicicleta que va patir el 2023 en què va perdre la vida. Volíem retre-li homenatge i donada la seva relació amb el món de l’esport i la muntanya, vam pensar que organitzar una cursa era el més adient.
Tot un repte per al centre.
Unim les dues bandes, la part de l’homenatge i una part educativa i pedagògica per involucrar tot l’alumnat.
La primera edició devia ser molt emotiva.
Pràcticament tots els alumnes que hi van participar havien tingut el Marc com a professor. També va venir el personal del centre, familiars del Marc i molts amics. Potser va ser més emotiva que competitiva, però era el que buscàvem.
Com encaren la nova edició?
Enguany hem aconseguit formar part de la Copa d’Andorra de curses de muntanya i això fa que la part competitiva guanyi més força.
Com van les inscripcions?
Per sobre de 200, és molt probable que arribem a les 250 o fins i tot a les 300.
Quina implicació tenen els alumnes?
Cadascú s’ha implicat en la seva especialització. Per exemple, els d’activitat física s’han encarregat de la part competitiva, els d’informàtica han fet la web, els d’estètica faran massatges, tots han col·laborat amb els seus coneixements.
Tenen una motivació extra.
En ser un esdeveniment real, és més significatiu per a ells i senten seva la responsabilitat que tot funcioni bé.
Tothom hi pot participar?
Està oberta a tothom, i per això hi ha dues modalitats de cursa, una de 15 quilòmetres amb desnivell de 1.350 metres, una de 10 quilòmetres amb 660 metres de desnivell, i una caminada per fer l’acte més emotiu d’homenatge.
En què consisteix aquest acte?
Sense revelar gaire, puc dir que farem un manifest.
Aitor, creu que en Marc n’estaria orgullós?
Des del principi, el que vam voler deixar clar és que no volíem fer un esdeveniment amb una sabata i una espardenya, volíem una cursa professional que ell mirés amb orgull, en especial per la implicació de l’alumnat. M’agrada pensar que sí, que ho hem aconseguit.