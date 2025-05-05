Esmeralda Hinojosa, Fisioterapeuta del sòl pelvià
Esmeralda Hinojosa: “Moltes dones normalitzen la incontinència i el dolor”
Andorrana de 45 anys, s’ha especialitzat en la reeducació del sòl pelvià, així com en el tractament del dolor crònic en aquesta musculatura. Afirma que parlar-ne resulta tabú, especialment entre els homes, i que cal més divulgació.
Què és la rehabilitació del sòl pelvià?
El sòl pelvià és la part muscular que va des del pubis fins al còccix i és la base de la pelvis, la columna i l’abdomen. En rehabilitació tractem les possibles afectacions.
Quan és necessària?
Es focalitza en la dona i el postpart, però s’ha de tractar qualsevol anomalia, tant sigui dolor, incontinència, sequedat...
I el dolor durant la regla?
S’ha de fer una valoració perquè podria ser endometriosi.
I en les relacions sexuals?
Sempre que hi ha dolor, s’ha de valorar. Sovint es normalitza, i això no és bo, perquè s’agreuja o es cronifica i es crea rebuig a les relacions sexuals. El dolor pot venir de cicatrius o sequedat, i amb tractament s’aconsegueix que no es perpetuï.
Per què ho normalitzem?
Són temes tabú, costa anar al metge i dir “tinc dolor en les relacions sexuals”.
És una pregunta habitual a la seva consulta?
És més fàcil que vinguin per altres motius, però després acaba sortint durant les sessions, en crear-se una relació més personal, però jo animo les dones i també els homes a notificar-ho.
També afecta els homes?
Clar, ells també tenen sòl pelvià i se l’han de cuidar, però d’això es parla encara menys.
Quines són les patologies habituals en els homes?
La seva musculatura es pot tensionar o relaxar amb excés. Després d’una prostatectomia poden tenir incontinència urinària o dolor a l’ejaculació, patologies que es poden tractar, i per això estem els especialistes.
Ha mencionat el dolor crònic.
L’originen molts factors. Pot ser una neuràlgia del pudend, un vaginisme, el descens d’òrgans. Hi ha dolors que es poden rehabilitar amb facilitat, d’altres, com els neurològics, són complicats i requereixen un treball multidisciplinari.
També dels psicòlegs?
El recolzament psicològic és bàsic si hi ha trauma per una mala experiència o per una agressió, però també en els pacients que han de conviure amb el dolor les 24 hores del dia.
Ens podem recuperar del tot?
Encara que no sigui del 100%, sempre hi haurà un benefici, una millora i una consciència que t’emportaràs per la resta de la teva vida.
Per això s’ha especialitzat en sòl pelvià?
Em vaig adonar que moltes dones normalitzen la incontinència i el dolor. Volia tenir totes les eines per ajudar-les.