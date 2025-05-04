Jules Gounon, Pilot
Jules Gounon: “Vaig sentir que Andorra era el lloc ideal com a esportista”
30 anys, nascut a França i resident al país. Competeix amb llicència de l’ACA Club. Combina les proves en equip del Mundial de Resistència, on acaba de fer podi a les 6 Hores d’Imola amb la participació al DTM (Campionat Alemany de Turismes).
Acaba de pujar al podi a les 6 Hores d’Imola. S’ho esperava?
Sincerament, estàvem lluitant fort per aconseguir un podi, però en l’actual campionat el nivell mai havia estat tan alt a la categoria reina amb 8 fabricants com Ferrari, Porsche, Toyota o BMW, així que és fantàstic aconseguir pujar al podi i confirmar el nostre potencial.
Com va anar la cursa?
Va ser dura, i sortint des de la sisena posició vam haver d’apostar per una estratègia agressiva, que vam aplicar i que va donar els seus fruits al final.
Té un gran palmarès. De què se sent més orgullós?
D’uns quants, però sens dubte guanyar dues vegades les 24h de Spa, o tres la Bathurst 12h. També podria dir la victòria a les 24h de Daytona o els meus dos campionats del món de GT. Però sempre miro endavant i no m’obsessiono amb el passat i ja repassaré el que he aconseguit quan em retiri.
Viu a Andorra des de fa un temps. Com s’hi sent?
Em vaig enamorar d’Andorra. Vinc d’una zona molt aïllada de França, Ardèche, i poder connectar amb la natura és molt important per a mi.
Què és el que més li agrada del país?
M’encanta caminar per la natura a l’estiu i anar als diferents llacs d’alta muntanya, o passar hores amb la bici. La meva parella, Michelle Gatting [pilot oficial de Porsche], també es va mudar el 2024 i tots dos estem encantats.
I com va decidir venir-hi?
Durant un dia de proves vaig conèixer el Manel Cerqueda i vam parlar sobre Andorra. A primera vista ja em va semblar molt atractiu, així que després vaig visitar el país unes quantes vegades i vaig sentir clarament que era el lloc ideal per a mi com a esportista.
Competeix amb llicència de l’ACA Club. Com és la relació?
Estic molt feliç de formar-ne part. De fet, vaig guanyar Daytona amb la bandera d’Andorra al meu vestit tot i que, malauradament, ara que competeixo al campionat FIA, he de portar la bandera del meu passaport.
El seu pare va pujar al podi a les 24 Hores de Le Mans. La passió pel motor ve d’aquí?
Exactament, ho tinc a l’ADN. Vaig veure el meu pare córrer a Le Mans i em vaig dir a mi mateix de petit: “un dia aquest seràs tu”.
Quin és el seu somni?
Ara mateix en tinc molts, però prefereixo dir-ne objectius. Sens dubte, m’agradaria guanyar les 24 Hores de Le Mans o un títol del DTM, qui sap. Però fins aleshores, toca seguir treballant i empènyer fort.