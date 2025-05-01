Pere Simonet, Futbolista
Pere Simonet: “Volem que la competició sigui com els Jocs dels Petits Estats”
Andorrà de 18 anys, és centrecampista a l’FC Andorra juvenil A i principal organitzador de l’Students League, la competició entre escoles que comença avui i que enguany arriba a la tercera edició, amb la novetat que l’FC Andorra s’incorpora al projecte.
Avui comença una nova edició de l’Students League.
És un torneig de futbol de 7 entre les escoles andorranes d’Encamp, Santa Coloma i Ordino, el Lycée, l’Àgora i el María Moliner.
És el primer any que l’FC Andorra s’incorpora al projecte.
Com a organitzador del torneig, vaig parlar amb ells i els va semblar bona idea i ara són els col·laboradors oficials. Ens han ajudat molt, a trobar patrocinadors, per exemple.
Com va sorgir la idea?
A l’autobús! Un dia que teníem partit a Barcelona estàvem baixant i un company va dir que havien de fer un partit benèfic per a un treball de final de curs de quart d’ESO. Aleshores vaig proposar de fer un torneig. El primer any el vam muntar entre quatre o cinc, després me n’he encarregat jo.
Alguna dificultat?
Trobar dates. A Andorra no hi ha gaires camps i s’ajunten els Jocs dels Petits Estats, la selectivitat, les vacances. I vam decidir fer-ho al maig, l’FC Andorra va parlar amb la federació i vam aconseguir les instal·lacions del col·legi Sant Ermengol.
Hi haurà més edicions?
Ara que ens hem associat amb l’Andorra, la fita és aconseguir que aquesta competició sigui com els Jocs dels Petits Estats, però de futbol i en l’àmbit estudiantil, amb diversos països.
Què aporta al país?
Al final és promoure l’esport, perquè tot i que el futbol agrada, amb les noves tecnologies s’està perdent. Cada vegada hi ha més nens que es queden jugant a videojocs en lloc de fer esport, que és més saludable.
Deuen sorgir vincles entre els participants
Tot i que hi ha piques competitius, és un torneig familiar i acabes creant cohesió de grup. Crees un bon ambient que és necessari entre els joves i tot això practicant esport, fet que per a mi és fonamental.
Sempre ha jugat a futbol?
Vaig començar a jugar a l’Inter Club d’Escaldes amb sis anys fins als deu, i després he estat a l’Enfaf fins que s’han unit l’Enfaf i l’Andorra. Seguia el futbol amb el pare i per a mi és un moment en què puc relaxar-me i centrar-me només en l’esport.
Li agradaria debutar al primer equip?
El meu somni és ser futbolista i debutar a l’Andorra, però queda lluny, mai saps què et proporcionarà el futur.
I l’objectiu a curt termini?
Mantenir l’equip de juvenil, que estem en descens, continuar els estudis i treballar per consolidar-me com a jugador important per a la selecció.