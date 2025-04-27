Carolina Cuberes, Cap d’Informadors Turístics de l’Oficina de Turisme de la Rotonda.
Carolina Cuberes: “La feina és espectacular i m’estimo el meu país”
Fa 40 anys que treballa al comú d’Andorra la Vella i ha vist el creixement i l’evolució del turisme al país. A més, ha assessorat un munt de persones que han pujat per desconnectar o descobrir món.
Com és la feina d’un dia a l’oficina?
El treball és molt variat, molt maco. Veiem gent del món sencer, des d’Austràlia fins a Sud-amèrica, passant pels països asiàtics. Ens demanen de tot i la nostra feina és tenir empatia amb la persona i saber què vol fer, i l’assessorem com podem. Donem un servei de reserves per a espais com Grandvalira, el Palau de Gel, Caldea o Naturland, i la gent està contenta, perquè estan segurs de poder anar-hi.
Què acostuma a demanar la gent?
N’hi ha que no coneixen Andorra. El que m’agrada molt és quan els ho comencem a explicar i es posen contents, perquè no s’esperen que hi hagi tantes coses a fer al país.
Quantes persones podeu atendre en un sol dia?
En un dia del mes d’agost, podem atendre fins a 1.000 persones, i en un dia normal, fins a 300. Els dies que tenim més gent són els dilluns, els divendres i els dissabtes.
I en una setmana?
En una setmana, depèn. El mes d’agost fem 40.000 persones en un mes, i en un mes normal podem atendre’n entre 6.000 i 8.000.
Com ha evolucionat el turisme?
Quan vam començar, el turisme venia per preguntar per hotels i restaurants. Ara els turistes estan interessats en la natura i en les experiències.
Es pot compaginar feina i vida personal?
Personalment, és difícil, perquè tenim uns horaris complicats i es fa el que es pot. Al final, és la feina que has escollit i es tempteja com es pot.
Considera que val la pena fer aquesta feina?
Vaig trobar aquesta feina i com que m’agrada molt tractar la gent, la meva feina em sembla espectacular, perquè m’estimo el meu país i m’agrada que la gent estimi el meu país i, si pot ser, que tornin.
Com veu la marca Andorra com a destinació turística?
Penso que tenim una bona imatge quant a seguretat. La gent ens ho diu. La naturalesa és espectacular, el patrimoni està ben conservat, i fins i tot van a la muntanya i tornen per explicar-nos la bona experiència que han viscut.
Quina parròquia genera més reclam?
Totes en generen, perquè, a part de vendre Andorra la Vella, venem el país. Si una persona vol tranquil·litat, l’envies a Ordino o cap a Canillo. Si algú vol ciutat i està més tranquil aquí, l’envies a la capital. El públic francès va al camp i l’espanyol és més de ciutat.