Teresa Colom, Poeta i escriptora
Teresa Colom: “La poesia pot resultar críptica però és part de la màgia”
Té 51 anys, estudia Ciències Econòmiques, però ho deixa per dedicar-se a la literatura. Autora de novel·les i poemaris com On tot és vidre, divendres, de la mà de Roger Mas, oferirà una actuació per presentar els premis del 28è concurs de poesia Miquel Martí i Pol.
D’econòmiques a literatura.
Sempre havia escrit poesia com un tema molt personal. Ningú sabia res, però vaig decidir presentar-me al concurs de poesia Miquel Martí i Pol, que llavors s’anomenava concurs de la Biblioteca Pública de Govern. Era l’any 2000 i recordo que treballava al banc. Quan vaig guanyar, tothom va quedar sorprès.
Això la va animar a continuar.
Molt. De fet, quan es va fer el lliurament no m’esperava guanyar, era allà perquè volia sentir la lectura que feien de Rafael Alberti. Recordo que era a l’auditori d’Ordino. Després vaig guanyar la nit literària i vaig publicar el meu primer llibre, i ja vaig continuar.
Ara és vostè qui presenta el concurs.
I li tinc una estima molt, molt especial perquè va ser un punt d’inflexió a la meva trajectòria.
Què ens han preparat per a aquesta edició?
Actuarem en Roger Mas i jo, i el que farem és anar intercalant les seves cançons amb els meus poemes. Jo llegiré poemes dels llibres On tot és vidre, La meva mare es preguntava per la mort i El cementiri de les matrioixques.
Havien col·laborat abans?
Havíem coincidit en un acte, però es pot dir que és la primera vegada que fem un espectacle junts. Hem mirat que es respiri una atmosfera molt propera a la poesia.
Creu que la poesia continua atraient el públic?
Es publica molta poesia, per tant, està en un bon moment. És veritat que és un gènere que no es veu tant com la narrativa, això sempre ha sigut així. Demana més exigència al lector. Ha d’haver-hi una predisposició.
Per què?
Quan llegeixes un poema, no forçosament és una lectura immediata, hi ha significats amagats, hi ha una importància que pot tenir el ritme. És un gènere que pot resultar una mica críptic, però justament això forma part de la seva màgia.
I la seva poesia en quin moment es troba?
Sempre m’han interessat temes existencials i també convertir en poemes els nostres fets quotidians, les nostres relacions familiars, els nostres records d’infantesa. Ara preparo un poemari, i està en una fase molt embrionària.
Creu que llegirem poesia aquest Sant Jordi?
Els que són fans de la poesia sempre busquen les novetats. Evidentment, no seran els llibres més venuts.
Alguna recomanació?
Antoni Caus i Arnau Orobitg, no tenen novetats enguany, però la poesia no caduca.