Joan Pau i Casado, Casteller d’Andorra
Joan Pau i Casado: “M’encantaria que la colla arribés a descarregar el 3de7”
Fundador de la colla dels Castellers d’Andorra. En l’any del desè aniversari del bateig continua al peu del canó. És membre a la pinya i al tronc. S’encarrega de la comunicació de la colla i forma part de la comissió de benvinguda.
Com va arribar als Castellers d’Andorra?
Soc de Tarragona i sempre havia vist els castells a les festes de la meva ciutat o per televisió en diades grans, però quan vaig veure que es faria una reunió a Andorra per formar una nova colla al Principat, no vaig dubtar-ho.
Residia al país ja, llavors?
Vaig arribar per feina a Andorra el 2006, la idea era passar tres mesos, però sembla que em va agradar això.
Què recorda d’aquella primera reunió?
Va ser el 17 de juny de 2014 a la Llacuna. El Juli Peña i el Jordi Manyes ens van explicar el projecte i en vam sortir contents. Recordo que després de la xerrada, al sortir de la reunió vaig estar una bona estona parlant amb el Juli per oferir-me a portar el tema comunicació, per fer els cartells i portar les xarxes socials per donar a conèixer el nou projecte al país.
Membre fundador i fins a l’actualitat.
Sí, el meu vincle amb la colla es manté des d’aquell dia fins avui. Tant a escala castellera (pinya i tronc) com social. Tot i que després de molts anys ja no pertanyo a la Junta, continuo portant el tema comunicació i xarxes socials, per sort aquest any tenim gent nova que ha permès repartir la feina amb altres companys. També formo part de la comissió de benvinguda.
Com funciona aquesta comissió?
Si veiem que hi ha una persona nova al local i no coneix ningú, ens apropem i ens presentem per veure com ha arribat a l’assaig, bàsicament per tractar de trencar el gel.
Aquest dissabte se celebra la diada del desè aniversari del bateig a la plaça de la Rotonda. Com l’encareu?
Amb moltes ganes de reunir moltes camises i samarretes a plaça. Igual que aquesta temporada, espero augmentar el número de camises als assajos i a les actuacions i, sobretot, no patir cap caiguda greu.
Amb quin moment es queda d’aquests anys?
Amb l’experiència de participar durant diverses edicions a la Diada Internacional dins del marc del Concurs de Castells a Tarragona. L’esdeveniment té lloc cada dos anys i és el major referent al món casteller. A sobre poder fer castells a la teva ciutat amb la camisa de la teva colla, sense paraules!
Si tingués via lliure per somiar, com visualitzaria la colla?
Consolidant el 2de6 i descarregar el pilar de 5. M’encantaria també descarregar el 3de7 que vam aconseguir carregar el 2017.