Jordi Planellas: “Als acudits, intento repartir una mica per a tothom”

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

Com s’arriba a dibuixant?

De fet, havia estudiat Arquitectura Tècnica perquè el món del còmic em semblava complicat. Però no m’agradava i vaig decidir provar amb editorials franceses. Vaig començar a fer còmics i mira, fins ara.

Presenta llibre per Sant Jordi.

Salt al Vuit. Fa vuit anys que estic al Diari fent acudits, i dels 2.300 que n’hi ha, hem fet una recopilació dels 400 millors.

Per què aquest títol?

Cada dia trobes la vinyeta en blanc, i fas com un salt al buit per trobar alguna cosa i expressar la teva opinió. Has de trobar aquella idea, que sigui una manera diferent de dir el que vols dir i que, com a mínim, tregui un somriure. No és una cursa de velocitat, més aviat una marató que vas fent cada dia. El títol uneix aquesta sensació amb els vuit anys de col·laboració.

Per què l’hem de llegir?

És com un repàs de l’actualitat dels últims vuit anys de manera divertida. De recordar tota l’època de la covid, de veure els temes que hi havia i els que encara segueixen portant cua.

Barreja humor i crítica.

M’han criticat que hauria de ser més imparcial, però no es tracta d’això, els meus acudits són com un article d’opinió i sempre intento repartir una mica per a tothom. Criticant el que em sembla que s’ha de criticar i lloant el que s’ha de lloar.

L’humor li ha permès anar més enllà?

Evidentment. He posat coses que no hauria dit en un primer moment. Amb humor sempre passa millor, perquè la mala intenció no hi és. La voluntat és fer riure, no ferir.

La política d’aquí és un filó?

No és una política de grans titulars com pot passar a Espanya o França, que hi ha declaracions d’uns i d’altres, però sí. Igualment, intento fer una diversitat de temes, socials i culturals.

Algun moment estel·lar?

Els anys de la covid, perquè va suposar una disrupció molt bèstia que ens va afectar a tots. Durant el 2020 i el 2021 va ser el tema estrella. Teníem el confinament, després les vacunes, els negacionistes.

Es pot fer humor de tot?

N’estic convençut. La llibertat d’expressió i sobretot en humor és inalienable. No poden haver-hi accions jurídiques com ha passat a Espanya. Després hi ha estils.

Quin és el seu?

No em posaria en segons quins temes. La meva actitud no és anar a fer mal.

Jordi, riem per no plorar?

Sí, bastant. Sobretot últimament amb Trump.