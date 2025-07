Manuel Suárez: “Tots tenim una cullera sopera de microplàstics al cervell”

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

De què parlem quan ho fem de ciència actual?

La ciència és la disciplina més potent que tenim per conèixer la realitat. En aquest llibre he fet un recull de les novetats científiques de centres d’investigació i revistes internacionals.

La sexualitat també ocupa un capítol del llibre.

Parlo, per exemple, de la pèrdua de fertilitat en l’espècie humana. En 40 anys, l’home ha passat de tenir 99 milions d’espermatozous per mil·lilitre, a 47 milions.

És preocupant.

És molt greu i és degut al contacte bestial amb substàncies químiques en l’ambient. De fet, ha sortit fa poc que tots tenim al cervell a raó d’una cullerada sopera de microplàstics.

Com pot ser?

El cervell és gras i els plàstics accepten millor el greix que no pas l’aigua.

I diu que estem progressant?

És evident. El progrés és una meravella, i també ho són la intel·ligència artificial i la robòtica, però s’ha de tenir un control, s’haurien de saber quines són totes les conseqüències.

Se’ns escapa de les mans.

La ciència no ho sap tot. Només coneix un 4% de l’univers. No hem aconseguit imitar les reaccions que fa el Sol per obtenir energia ni la fotosíntesi de les plantes, però tard o d’hora ho acabarà sabent tot. Ara mateix s’estan descobrint medicaments i tecnologies que seran el futur.

Quins medicaments importants s’estan descobrint?

Les cèl·lules CAR-T, per exemple. Són bestials per curar el càncer. L’Hospital Clínic ha fet un estudi en què demostra que el 50% de malalts de càncer que no responien al tractament convencional ho van fer amb aquesta tecnologia.

Com funciona?

Es treuen limfòcits i es reprogramen per incorporar-los al sistema immunitari i que ataquin les cèl·lules canceroses. S’ha aconseguit amb els càncers de sang, però en el futur serà també en càncers no líquids.

Al llibre també parla del que considera ciència.

Faig èmfasi a distingir el que és ciència i tecnologia, de les pseudosciències que no han passat el filtre del mètode científic d’investigació.

Com ara quina?

L’acupuntura.

L’acupuntura!

Està demostrat científicament que no té les propietats de curació de malalties que diuen els acupuntors. Hi ha a qui li funciona i endavant. No es tracta d’anar-hi en contra, però no ho han demostrat.