David Eudal: “Apagar el mòbil permet recuperar la convivència”

Publicat per Víctor González Creat: Actualitzat:

Com és que heu impulsat ara el protocol de benestar digital i ús responsable de les pantalles?

Uns pares van demanar-nos quines normes de comportament durant els desplaçaments hem establert en els equips del bàsquet formatiu, i vam adonar-nos que no havíem posat res per escrit. Com que algunes mares dels equips són professionals del servei d’atenció sanitària en l’àmbit de la psiquiatria i la psicologia infantils, vam pensar que seria interessant demanar-los que ens assessoressin sobre els efectes de les pantalles en el benestar dels joves. Les dades van alarmar-nos. El protocol és el nostre granet de sorra per ajudar a solucionar aquest problema.

Quines normes heu establert?

No es tracta de prohibir els telèfons als nens adolescents i prou, sinó de donar-los responsabilitats i conscienciar-los. Sí que limitem completament l’ús del telèfon en alguns espais. Fins ara ja estava prohibit als partits, als entrenaments i als àpats. I eren normes que havia de respectar tothom, tant els jugadors com els entrenadors. Ara ho hem ampliat als desplaçaments, tot i que hi ha diferències d’edat.

Quines?

Fins a 11 anys està totalment prohibit. Els infantils, cadets i júniors a l’anada només poden utilitzar un dispositiu per a tot l’equip. A la tornada, els cadets i júniors sí que poden utilitzar el telèfon personal, però sempre d’una manera responsable.

Quins efectes té l’abús de les pantalles en els més petits?

N’hi ha que desenvolupen trastorns alimentaris, pèrdua de son, retard en l’aprenentatge en general i en la lectoescriptura... també s’han observat problemes més greus, com atacs d’ansietat.

No utilitzar tant el mòbil també deu ser beneficiós per fer més forta la moral de l’equip.

Apagar el mòbil permet recuperar la convivència i el contacte amb la realitat. Quan els joves fan un desplaçament en bus ens interessa que estiguin connectats entre ells i que parlin de bàsquet. No pot ser que t’hagis perdut els moments de vestidor i de grada perquè has estat parlant per les xarxes socials amb algú que potser ni coneixes. És el missatge que els hem intentat transmetre: cal viure el moment.

Aquestes normes poden contribuir a millorar els resultats en la competició?

Suposo que sí, tot i que és molt difícil d’avaluar. Com més estona passes amb algú, més connexió i complicitat hi ha. Els qui hem viscut en una altra època sabem que els moments de vestidor, de grada i d’autobús ajuden a fer pinya.