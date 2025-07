Esther Piquer: “Gran part d’aquest thriller es basa en experiments reals”

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

Estudia criminologia i un dia decideix escriure.

En acabar els estudis tenia la necessitat de poder compartir tots aquests coneixements. Vaig començar a escriure les teories criminològiques que em semblaven més interessants i a novel·lar-les.

Com definiria la novel·la?

Un thriller psicològic amb elements de criminologia on narro la història d’una investigadora que es queda atrapada la nit de cap d’any en un escape room. Però a mesura que avança, el llibre es torna més complex.

Què vol dir?

Jugo amb la idea de tenir un alter ego i m’endinso en la lluita que hi ha entre la nostra identitat i les nostres ombres.

La segona part del títol parla de finestres trencades.

Fa referència a una teoria criminològica de Philip Zimbardo, que afirma que un entorn descuidat fomenta la criminalitat. En el llibre ho trasllado a l’àmbit personal, si ignorem les nostres finestres trencades, és a dir, les nostres fractures internes, pot esdevenir una catàstrofe.

Es basa en algun cas real que s’hagi trobat?

He agafat històries d’amics, coneguts, companys, o de les mateixes aules de criminologia. Gran part del meu thriller està basat en experiments que s’han fet i que són reals.

Per exemple?

El dilema del presoner. Sosté que si hi ha dos presoners en sales separades i els diuen que un ha traït l’altre, en lloc de buscar el bé comú optaran per la traïció, acabant en el pitjor dels escenaris. També s’intenta respondre al gran dilema de si el delinqüent neix o es fa.

I tot amb una estructura que no és lineal.

És complicat de llegir, no et diré que no, sobretot al principi, però al final tot té un sentit. Hi ha salts en el temps perquè passem de la nit de cap d’any a l’1 de desembre, però així entenem les relacions entre els personatges i les seves motivacions a l’hora d’actuar.

Hi ha una interacció especial amb el lector.

Vam crear un codi QR inclòs a dins del llibre i els lectors podran endinsar-se una mica més a la història, explorant unes pistes ocultes que es troben en aquest compte d’Instagram.

És per això que sempre volem saber més?

Sí, però no és imprescindible per seguir la novel·la.

I vostè què creu: el delinqüent neix o es fa?

Hauran de llegir el llibre per trobar una resposta.

La novel·la acaba amb un final obert, hi ha segona part?

A final del 2025.