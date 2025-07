Lola Vega: “És un orgull que m’hagin triat per representar el país”

Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

Som a menys de dos mesos dels Jocs. Com està?

Em noto molt preparada, ara som a l’última competició abans dels Jocs, i volem veure sensacions i com ens trobem.

Es nota bé, doncs?

Sí, tant físicament com mentalment. En aquesta última competició volem veure una mica els últims detalls, i després ja vindran els entrenametns i la concentració d’abans dels Jocs. Em sento preparada, tot i que també una mica nerviosa.

És la gran cita de l’any.

Sí, i no tan sols d’aquest any. Al final fa més de dos anys que ens preparem, som conscients que estem a tocar, i hi arribem molt preparats i segurs.

La medalla és l’objectiu?

Per a mi arribar als Jocs ja és un objectiu molt gran, però és evident que la idea és poder penjar-me una medalla a casa i sentir-me orgullosa del treball fet després de tant de temps preparant-me.

Tenen vistes les rivals?

Alguna cosa sabem d’alguns dels països, però no de tots.

I què significa per a vostè participar en uns Jocs, i a casa?

És un orgull que m’hagin triat per representar el país. Intentarem fer-ho el millor possible i demostrar el perquè.

El karate no està habitualment als Jocs dels Petits Estats; això comporta una pressió extra per demostrar que incloure’l ha estat encertat?

No crec que sigui una pressió per a nosaltres. Al final això farà que ho gaudim encara més, sabent que no és una cosa fixa.

I suposo que també els agradaria que fos un esport fix als Jocs Olímpics.

I tant, per a nosaltres seria increïble que tornessin a estar permanentment als Jocs.

Fa dos anys que preparen els Jocs, suposo que no tot hauran estat flors i violes.

Sens dubte, hi ha hagut de tot, els anys donen per a molt i hem tingut moments millors i pitjors. Al final, hem de saber gestionar aquest procés i poder arribar a la competició de la millor manera.

Més enllà dels Jocs, com es planteja el futur?

No hi penso gaire. L’objectiu eren els Jocs, vull arribar-hi, gaudir-los i aconseguir un bon resultat, i després ja ho veurem.

Com veu la salut del karate?

Que pugi cada vegada més gent és maco, el karate és l’esport que faig des de petita, que m’ha educat i he crescut amb ell.

I com va començar?

Amb set anys amb el pare fèiem com si hi juguéssim i un dia m’hi va portar.