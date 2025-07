Miguel Luengo: “Els somnis són el motor que et fa anar en una direcció”

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

Treballa de consultor fins que un dia no pot més.

Vaig estar nou mesos de baixa per depressió i em vaig reincorporar amb jornada reduïda, però al final em van convidar a sortir i això va ser el millor.

El millor?

Em vaig reinventar, vaig pensar: “Què vull ser de gran?” Vaig descobrir Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Chance, i ara formo part del projecte. Quan treballava de consultor estava adormit i he tingut la sort de despertar.

I ara diu que és un despertador de somnis.

M’agrada pensar que amb les meves activitats aconsegueixo que la gent reconnecti amb els seus somnis i vagi per ells.

I això com es fa?

Connectar amb una actitud positiva per veure la possibilitat de fer les coses. No vol dir que tot surti bé, però és aquesta possibilitat amb què ho afrontes. És important l’energia, com ens cuidem i com ens plantegem els objectius, que no siguin una finalitat, sinó un mitjà.

Utilitza la metodologia de Desing For Change.

Comencem per com et sents i com veus una cosa rellevant per a tu, imagines com dur-la a terme i després actues. A partir d’aquí, “evolues”, un terme que hem inventat i que és una barreja d’avaluació i evolució. Finalment comparteixes, així inspires i fas que altres persones t’ho recordin si se t’oblida.

És una forma d’empoderar?

Que se sentin empoderats. Quan diem que empoderem ens considerem superiors, però si donem eines, i com diu Sethi, les coses poden passar de casualitat o per un determinat mètode que les afavoreixi, són ells els que senten que poden fer coses. I no perquè algú els digui: “Tu pots”, que és perillós.

Perillós?

Si creus que no pots i et diuen el contrari, t’estan pressionant. És l’antítesi del que necessites.

Com fem que els adolescents tinguin un rol més actiu?

Cal explicar-los que són el present, no el futur. Els hem d’escoltar i veurem que són agents actius de canvi.

Posi-me’n un exemple.

Jo no reciclava i la meva filla em va convèncer. Ara a casa ho reciclem tot.

Aquesta metodologia és traslladable a Andorra?

Sobretot aquí, on l’impacte dels joves és més gran i visible.

Llavors, hem de confiar en els somnis?

Són el motor que et fan anar cada dia en una direcció. No hem de confondre somnis amb utopies, com vaig sentir que deia Mario Alonso Puig.