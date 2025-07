Publicat per Jordi Salazar Creat: Actualitzat:

Com neix aquest projecte?

Va ser a mitjans del 2019. Tenia la idea de publicar un llibre de fotografia estereoscòpica en blanc i negre, format per imatges d’edificis i objectes abandonats. Les proves que vaig fer amb una foto que no m’acabava de convèncer, i que representava un tros de tela penjant en un escenari, em van fer canviar el rumb: cada cop que la girava o la mirava d’una altra manera, em suggeria una cosa diferent. Això em va portar a experimentar amb altres imatges, i d’aquí en va sorgir el llibre, i després, l’exposició.

En què consisteix l’estereoscòpia?

Es tracta d’una tècnica, mal anomenada 3D, que permet recrear la realitat tal com la veiem, amb profunditat i volum. Per aconseguir-ho, es pot fer servir una càmera amb dues òptiques, o bé dues càmeres idèntiques. La idea és capturar dues imatges d’un mateix objecte lleugerament desplaçades.

Hi ha edició posterior o la clau està en el moment de fer la foto?

Depèn del projecte. En aquest cas, s’ha utilitzat un sistema anomenat anàglif, en el qual una imatge es filtra en vermell i l’altra en cian. Després se superposen i s’han de veure amb ulleres especials. Però més enllà del procés tècnic, hi ha molta experimentació i treball creatiu al darrere.

Quins altres sistemes de visió estereoscòpica existeixen?

N’hi ha diversos. A banda d’aquest procediment amb filtres de color, també es poden fer servir ulleres polaritzades o sistemes actius amb obturació ràpida, molt habituals en cinema o en projeccions de gran format.

Tornant a l’exposició, com l’ha rebut el públic?

Força bé, fet que m’ha sorprès gratament. També és cert que no és habitual veure propostes com aquesta, ja que si bé la tècnica no és nova, sí que ha tingut sempre una difusió força limitada. És normal que això desperti una certa curiositat.

Properament també oferirà un taller a Andorra la Vella. En què consistirà?

Sí, el 5 i 6 d’abril faré un petit curs al Centre Cultural La Llacuna, pensat per aficionats i estudiants de fotografia. L’objectiu és que tothom surti amb els coneixements bàsics per fer bones fotografies estereoscòpiques, amb una simple càmera digital i programari lliure o Photoshop. No cal res sofisticat.

Tot es pot fotografiar amb estereoscòpia?

Sí, podem capturar objectes, paisatges, edificis, fer retrats... Només cal tenir en compte una sèrie de càlculs molt bàsics i aplicar-los correctament. Si tot el procediment es fa bé, els resultats poden ser espectaculars i sorprenents.