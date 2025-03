Jordi Mas: “Andorra és molt més que l’avinguda Carlemany”

Quin és el futur del ‘retail’?

Tornar al passat, al comerç de fa uns 50 anys i aconseguir aquella connexió que teníem amb el consumidor final. Una connexió que a dia d’avui és híbrida, és a dir, física i digital.

Com podem sobreviure al món digital?

No tornant-nos bojos. La botiga física continua sent pal de paller. A més, no tothom juga a la mateixa lliga. S’ha de buscar l’estratègia més adaptada.

Hem canviat molt els hàbits de consum?

Moltíssim. Som més infidels, tenim més opcions i canviem les prioritats.

I com connectem amb el consumidor final?

No s’ha de perdre l’essència de la qualitat humana. S’ha d’entendre i escoltar el client. En entrar a un punt de venda, és important com saludem el client, com el mirem als ulls. Intentem que encara que no ens compri, surti content.

Creem una experiència.

Generem una comunitat. I aquest és el comerç del futur, és a dir, no hi ha d’haver una transacció cada vegada que anem a un punt de venda. Això no ho entén tothom.

I Andorra, com se situa en aquest punt?

Té a favor, òbviament, l’entorn, la naturalesa, la situació en si. Cal diferenciar també el comerç del resident i el comerç del no resident. M’agrada puntualitzar que quan tu vas de vacances ets milionari.

Milionari!

En el teu dia a dia mires la butxaca, però quan surts et dones capricis. Tens una sensibilitat emocional diferent.

Això juga a favor.

Sí, però aquesta globalització ha fet que Andorra, que abans tenia una sèrie de particularitats diferenciades, ara no en tingui tantes. I una forma de crear valor és la diferència. El repte d’Andorra, i això és una opinió personal, és que no és només l’avinguda Carlemany.

Què vol dir?

Comparem Andorra amb el Mercat de la Boqueria. Sembla que només hi ha el passadís central i, en canvi, hi ha 200 botigues. A Andorra li passa el mateix, té racons meravellosos i botigues que són grans desconegudes. És aquí on hi ha un gran camí per fer.

L’Andorra Shopping Festival ens situa en aquest camí?

Les campanyes sempre són favorables, però després cal analitzar quina ha estat la resposta i fer els canvis adients.

Algun missatge?

Optimisme. Hi ha futur. Ens podem reinventar i créixer.