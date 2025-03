Alba Cayuelas: “El més important a la lliga és passar-ho bé jugant a futbol”

Campiones de lliga per segona vegada consecutiva.

Estem molt contentes de tornar a repetir l’èxit i més tenint en compte com ha anat la temporada. Hem estat campiones guanyant els 11 partits que hem jugat i ara, evidentment, en volem més.

Ara, l’al·licient és acabar invictes, oi?

Evidentment. Queden encara tres partits per disputar-se i ens fa molta il·lusió poder acabar el campionat guanyant-los tots i sense conèixer la derrota. Ho intentarem aconseguir.

Han guanyat la lliga amb molta solvència, això resta emoció?

Estic d’acord que ho hem fet amb molts punts de diferència [el segon és l’Atlètic Escaldes, a 12 punts de distància] però s’ha de tenir en compte que és una lliga amateur i el més important és gaudir i passar-ho bé jugant a futbol.

Això ho diu perquè guanyen.

Guanyar ajuda, lògicament, però no cregui que hem superat tots els partits per golejada, eh? N’hi ha hagut alguns que han estat ajustats i que no ho hem tingut gens fàcil.

Vostè porta tres temporades a l’FC Santa Coloma.

Estic a l’equip des que va començar el projecte i la Lliga Nacional, ara fa tres anys. La primera temporada només hi havia quatre equips i la passada n’eren cinc i aquest curs, amb vuit equips, hem notat un salt de qualitat important i un augment del nivell.

Encara té al cap anar a la selecció?

És clar que sempre fa il·lusió anar a jugar amb la selecció, però no ho tinc com a objectiu i, a més, soc conscient que jugant a una lliga amateur i de futbol 7 és molt més complicat. Ara visc el futbol d’una altra manera, més enfocat a la diversió que no pas a competir oficialment.

Però vostè va anar preconvocada fa un any.

Sí per un parell d’entrenaments i ho vaig gaudir moltíssim. A més, també han cridat recentment la Marina [Fernández] i la Margot [Llovera] i crec que se l’ha de donar un valor afegit pel fet que venim d’una lliga nacional de futbol 7.

Com veu l’evolució del futbol femení?

Vaig començar a jugar als vuit anys, a l’Enfaf, i des de llavors s’ha vist una evolució increïble, no només per la creació de la lliga nacional, de la selecció femenina en el seu moment, sinó per tota l’estructura de base que tenen els equips del país i a la federació. Si em diuen que passaria això quan era petita i començava no m’ho hauria cregut, segurament.