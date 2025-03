Alba Casamayor: “La biomedicina avança cap a tractaments personalitzats”

Quines funcions té com a cap de laboratori?

Coordinar tota l’activitat. Tenim el banc de cèl·lules mare i, des del 2020, hem derivat cap a una CDMO, un productor per a tercers de teràpies avançades per a assajos clínics.

Treballen en medicaments de teràpia avançada.

Exacte, i dins d’aquests ens centrem en la teràpia cel·lular, en què el medicament pròpiament és una cèl·lula que desenvolupa certes funcions en l’organisme per revertir una malaltia en concret.

En quins assajos participen?

Puc esmentar-ne tres: el que tracta la broncodisplàsia pulmonar associada als prematurs i que és una immaduresa dels pulmons, un per combatre una insuficiència renal que es produeix després d’un procediment quirúrgic, i un que tracta la infertilitat femenina vinculada a l’úter.

En quina fase estan?

Pràcticament totes les fases, fins i tot la tres, que és la prèvia a donar el permís de comercialització. No puc detallar més.

Quin en destacaria?

Tots són apassionants i orientats a patologies en què si aconseguim arribar a un producte en fase comercial seria molt positiu per a la població.

Les teràpies avançades es poden aplicar al càncer?

S’estan fent modificacions genètiques en les cèl·lules sanguínies dels pacients per tal que aquestes, les defenses, combatin específicament les cèl·lules del càncer. Els resultats són prometedors. Per ara no ho fem, però ens ho plantegem.

Ha esmentat el banc cel·lular.

Sí, les cèl·lules mares provenen del moment del naixement, tant de la sang com del teixit de cordó umbilical. O, si no, també de liposuccions.

La gent està conscienciada per l’autoconservació?

Encara s’ha de fer molta difusió de les possibilitats terapèutiques que ofereix.

Com visualitza el futur de la biomedicina?

Penso que anirem avançant cap a tractaments més personalitzats utilitzant tant teràpies cel·lulars com teràpies gèniques.

I Andorra, com se situa?

De moment som els únics, però sentim que tenim suport i volem seguir remant per fer créixer la indústria al país.

Què li va fer estudiar-la?

Passió per saber com funcionen les cèl·lules i com es poden modificar per revertir malalties.

Conserva aquesta passió?

Sí, sí, sí. El que m’agrada més és que cada dia aprenem i afrontem nous reptes.