“Volem motivar la gent perquè faci freestyle”

Com va començar a ballar?

A nivell personal, va ser perquè vaig veure una pel·lícula de ball. Em va agradar moltíssim i volia ser com ells. Llavors, vaig dir als meus pares que em volia apuntar a dansa, sobretot hip-hop. I a poc a poc vaig començar, amb 15 anys.

Ha tingut més grups?

He tingut diversos grups, perquè quan tenia 17 anys amb una colla d’amics ja vam formar un grup de breakdance, sobretot, i vam moure’ns bastant per aquí. I ara estem amb Madkidz, que a l’estiu farà un any. Som amics que ens hem ajuntat perquè ens agrada ballar.

Ja us coneixíeu, Madkidz?

Alguns fins i tot van ser alumnes meus. Però el tema del grup va ser que unes amigues que tenen un grup feien un esdeveniment i volien una mica de batalla i, com que sabien que nosaltres en fèiem, ens van comentar a mi i a un company si volíem participar-hi. És gràcies a elles, que vam formar Madkidz.

Com creeu les coreografies?

Sempre és una decisió de tots. Parlem una mica de què volem fer per a cada xou, i a partir d’aquí decidim quina música ens agrada, quina no... I comencem a muntar la coreografia per treure alguna cosa vistosa.

Què busqueu amb el grup?

Volem compartir el hip-hop, que a Andorra no n’hi ha gaire, i sobretot volem motivar la gent i els ballarins del país a fer freestyle. Per això al nostre xou sempre intentem fer que la gent s’uneixi a nosaltres i que ens ho passem bé tots.

Què feu als xous?

Sempre fem una petita part de coreografia, per demostrar una mica el que som com a grup, i al final sempre ens agrada fer una batalla entre nosaltres. Però sempre deixem que la gent, si vol, vingui amb nosaltres, o fem un cipher, que seria com un cercle en què la gent ha de sortir a ballar.

També feu batalles de ball.

Estem intentant moure cosetes per veure si a l’estiu podem celebrar l’any del grup, però per fer una batalla necessitem que molts ballarins ens agafin la inscripció. De moment, és una idea que ens estem plantejant. També depèn de si rebem ajuda, i per part de Cultura ens han dit que ajudaran si fa falta.

Quina és la situació del ball a Andorra?

Ha crescut bastant, perquè quan vam començar, érem quatre gats. Ara hi ha entrat gent nova, i encara que no estiguin al grup, hi ha gent que balla amb nosaltres força sovint a les actuacions. La gent ens veu i els agrada el que fem. Hem fet un creixement bastant gran per ser el primer any.