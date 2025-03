Menys de tres mesos per als Jocs. Com està?

Estic una mica nerviosa i amb ganes de competir. Sobretot, perquè jugaré amb l’Andrea da Silva, que està becada als Estats Units i té molt nivell, i per això en tinc moltes ganes.

No poder entrenar amb l’Andrea ho dificulta tot?

L’estiu passat vam exercitar-nos cada dia durant dos mesos, i ara no estem juntes. Però ja des de principis de maig podrem entrenar i arribar així ben compenetrades als Jocs.

Turcoalemanya nascuda a Ankara, què significa representar Andorra?

Per a mi representar Andorra és un gran orgull. Vaig traslladar-m’hi fa tres anys, i estic aprenent català a poc a poc. Ara és la meva llar, aquí estic molt còmoda i visc en pau. Em sento agraïda per les oportunitats tant en el vòlei com per treballar del que m’agrada, i tots els amics i la gent d’Andorra que he conegut.

Com va arribar al país?

Vaig ser per feina, perquè el meu cap es va mudar i va dir-me si volia venir. Vaig visitar el país i em va encantar.

I què és el que més li agrada?

La natura i la seguretat, perquè soc turca i de vegades no em sentia gaire segura. També la pau, el transport i tenir gent amb la ment oberta que pensa molt en l’esport i que fa esport, que és important per a mi.

Tornem al vòlei. Com va començar?

A Turquia feia vòlei, però només de pista. A Alemanya, igual. I, un cop aquí a Andorra, vaig començar a fer també vòlei platja.

I com entra també en aquesta disciplina?

El meu entrenador al CV Andorra, Geni da Silva, em va dir que podia fer-ho perquè creia que tenia capacitat d’aprendre i millorar i poder jugar amb algú als Jocs.

L’objectiu als Jocs és aconseguir una medalla?

Sí, tenim aquest objectiu, no pensem en res menys que una medalla i esperem poder vèncer. L’objectiu és intentar guanyar-ho tot, i per això cada dia entrenem dues hores al parc central, a més del gimnàs i la part tècnica.

Es veu fent doblet als Jocs?

Em van dir que és complicat, però intentaré ajudar també la selecció de pista, si puc. Però és difícil arriscar perquè al final som només dues i no vull perjudicar l’Andrea.

Treballar, vòlei platja, vòlei pista i entrenar. Ja té temps per compaginar-ho tot?

De vegades, em farien falta dies de 28 hores, però si al final fas el que t’agrada, no et molesta.