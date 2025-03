“Les creences populars estan reflectides en l’arquitectura”

Què fa un arquitecte a les Jornades de Bruixeria?

Tot ve d’un treball del màster en què m’interessava per les creences populars i com es veien reflectides en l’arquitectura. Unes creences vinculades a una forma d’entendre el món en què es percebien coses que actualment no veiem i que anomenen bruixeria, encanteris, etc.

D’aquí el concepte de llenguatge ocult.

La idea és parlar d’aquestes marques que trobem en les edificacions. Unes marques que no tenien un sentit ornamental, sinó que tenien la funció de protegir la família dels mals externs i d’assegurar que aquestes pors no afectessin la supervivència de la casa.

On podem trobar aquestes marques de les quals parla?

En aquells punts més febles estructuralment, com els llindars de pas, finestres, portes. Punts on simbòlicament la casa es fa més feble i on poden entrar aquest conjunt de pors o mals que poguessin posar en risc la supervivència de la casa.

Parlem de supersticions?

No. Per a una societat tradicional, això és part del seu sistema de creences, un sistema que forma la seva humanitat i manera d’entendre el món.

D’aquest sistema en sorgeixen les pors.

Unes pors que posen en perill aquesta supervivència de la casa i que es van modelant. Al final del procés, trobem aquestes personificacions com són les bruixes o les fades. No deixen de ser estigmatitzacions del desconegut.

De quina època parlem?

És una època llarga, perquè la societat agropecuària i ramadera dels Pirineus vivia un cert grau d’aïllament i el seu sistema de creences, tècnica i artesania no varia gaire. Comença al final del segle XII fins a mitjans del segle passat.

Quins són els símbols típics?

Hi ha símbols molt variats, però sí que hi ha un culte cristià prominent que veiem expressat en la figura de la creu. En el detall més petit de la casa, trobem creus que intenten protegir-nos d’aquests mals. I un símbol destacat en tot el Pirineu és la roseta hexapètala, la flor de sis fulles que ens representa el sol.

Què tenen a veure l’arquitectura i l’arqueologia?

A arquitectura normalment se’ns ensenya a construir, calcular el pressupost, executar... Poques vegades s’explica com s’hi viu, quines inquietuds tenen les persones.

L’arquitectura va més enllà.

L’arquitectura és el punt de