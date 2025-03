“En plena era digital, l’escena ens obliga a estar presents”

En què consisteix aquesta activitat?

Es tracta d’un taller de dues sessions de tres hores cadascuna, obert a persones a partir de 12 anys. No cal experiència prèvia en dansa, només ganes de moure’s i explorar el moviment.

Quin enfocament segueix el taller?

El pilar és la dansa i l’expressió corporal, però m’agrada difuminar les fronteres entre disciplines. Per això, també treballarem elements de teatre i fins i tot anàlisi textual, sempre des d’un vessant lúdic i creatiu.

Aleshores, no cal haver fet mai dansa abans?

No, de cap manera. Dissenyo els exercicis perquè tant els que tenen pràctica com els que comencen de zero se sentin còmodes i puguin aprofitar al màxim l’activitat. De fet, m’agrada que hi hagi una barreja de perfils diferents, ja que això enriqueix molt l’experiència.

Aquest ‘workshop’ pot ser un punt de partida per als participants per seguir estudiant dansa?

I tant! Qualsevol activitat creativa aporta valors positius i si, després del taller, algú vol seguir explorant aquest món, ja haurà fet el primer pas.

Quins altres camins artístics es poden explorar a través d’aquesta disciplina?

Porto molts anys en aquest àmbit i he pogut treballar en molts projectes diferents i no sempre relacionats amb la dansa, des d’òpera o cinema fins a coses més comercials. És cert que al taller ens centrarem en els aspectes clau de la dansa contemporània, però els exercicis poden servir per fer teatre, musicals, dansa clàssica...

Ja que parla de dansa clàssica, creu que, en comparació, la contemporània ofereix més llibertat creativa?

En certa manera, sí, perquè mentre que la dansa clàssica sol seguir un repertori establert i coreografies fixes, la contemporània convida a explorar i barrejar diferents camps artístics.

Quins beneficis aporta la dansa des del punt de vista corporal i emocional?

Físicament, ajuda a tenir consciència corporal, prevenir lesions i millorar la postura del cos. I psicològicament, et permet expressar-te i connectar amb els altres. Una de les coses que més m’agraden i que més valoro és el fet de poder treballar presencialment en un espai compartit, una cosa que avui dia estem perdent amb tanta interacció telemàtica.

L’escena, doncs, ajuda a reconnectar amb la realitat?

Sí, perquè en plena era digital la dansa o el teatre ens obliguen a estar presents i a compartir amb els altres. I això té un gran valor, tant des del punt de vista artístic com humà.