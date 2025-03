Quines són les males dones?

Són en realitat dones lliures que viuen com volen, però com que estem en aquest món de la doble moral, algunes actituds si les fa un home és un gran líder i si les fa una dona és una marimandona. Nosaltres reivindiquem aquestes dones.

Quina és la crítica més freqüent que rebem les dones?

La maternitat. L’obra comença amb dues noies que arriben als 30 i comencen a sentir la pressió. Vols ser mare? Per què no? Per què sí? Als homes no se’ls qüestiona.

Fins i tot es diu que hi ha males feministes.

Gran frase del Rubiales. Es veu que quan ets feminista has de ser perfecta, perquè sempre estàs al punt de mira i facis el que facis estaràs discriminant algú. Algú ho estarà passant pitjor que tu, perquè ets una blanqueta privilegiada burgesa. I és molt difícil. Al final... saps què? Soc mala feminista, però feminista i punt.

L’humor és present a tota l’obra.

L’objectiu de l’obra és que tant homes com dones s’ho passin bé, alhora que reflexionem d’alguns temes com la criança, la maternitat, el llenguatge, les vilanes... Però sí que al final, amb l’última cançó, deixem l’humor de banda.

Què passa en aquests minuts finals?

Entrem en un tema molt dur i molt important, com són els abusos sexuals. El toquem de manera esperançadora i empoderadora, però també teníem, nosaltres com a artistes, la necessitat de poder-nos queixar. No tant des de l’assenyalament, sinó des de l’acompanyament a la víctima.

Com creuen que ho rebran les espectadores?

Crec que és un final molt reflexiu i alhora molt esperançador. Per sortir de la sala millor del que hem entrat i pensant que sí, que hi ha un futur millor per a tots i totes.

Quin ‘feedback’ estan rebent?

Des del primer dia ha sigut molt exitosa, la gent riu molt i moltes dones afirmen que se senten identificades. Tant de bo no fos necessari fer obres reivindicatives, però de moment si ho podem fer amb humor i agrada, som feliços de fer-ho.

Dirigeix una companyia feminista

No va ser una decisió presa. Simplement, jo soc feminista, LGTBIQ+, i antiracista, i el meu equip també, i això s’amara a les obres.

Què li sembla que hi hagi un Dia de la Dona Treballadora?

Molt bé. Primer, per la història d’on ve i, després, perquè no s’ha aconseguit la igualtat efectiva.